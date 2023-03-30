В Тюмени продают фудтрак по цене квартиры-студии

В Тюмени продают фудтрак за 3,3 миллиона рублей

31 марта 2023 в 03:50 Размер текста - 17 +

В Тюмени продают фудтрак с хот догами за 3,3 миллиона рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Тюмени продают фудтрак «Хот Дог Бульдог» стоимостью в 3,3 миллиона рублей. Данное объявление размещено на сайте «Авито». «Эксклюзивное предложение для ваших инвестиций! Продаю действующий бизнес фудтрак „Хот Дог Бульдог“ — 2022 года выпуска. Его длинна 7,2 метров с дышлом, ширина 2,5 метров, высота 3 метра», — пишет владелец бизнеса на колесах. По информации продавца, фургон стоит на учете в ГАИ. Полностью укомплектован всем необходимым для непрерывной работы. В нем есть полное кассовое оборудование с фискальным накопителем. Все налажено, в том числе доставка на нескольких площадках. Реальному покупателю предоставят всю отчетность и накладные. Ранее в Тюмени продавали игрушечную модель автомобиля ВАЗ-2101 за семь с половиной миллионов рублей. Масштаб 1:8. Все двери, капот и багажник открываются. На сайте дилерского центра Mercedes-Benz компании «Астерион» указано, что дешевле на один миллион рублей в Тюмени можно приобрести новый автомобиль представительского класса. Машина выпущена в 2022 году ее цена — шесть с половиной миллионов рублей.

В Тюмени продают фудтрак «Хот Дог Бульдог» стоимостью в 3,3 миллиона рублей. Данное объявление размещено на сайте «Авито». «Эксклюзивное предложение для ваших инвестиций! Продаю действующий бизнес фудтрак „Хот Дог Бульдог“ — 2022 года выпуска. Его длинна 7,2 метров с дышлом, ширина 2,5 метров, высота 3 метра», — пишет владелец бизнеса на колесах. По информации продавца, фургон стоит на учете в ГАИ. Полностью укомплектован всем необходимым для непрерывной работы. В нем есть полное кассовое оборудование с фискальным накопителем. Все налажено, в том числе доставка на нескольких площадках. Реальному покупателю предоставят всю отчетность и накладные. Ранее в Тюмени продавали игрушечную модель автомобиля ВАЗ-2101 за семь с половиной миллионов рублей. Масштаб 1:8. Все двери, капот и багажник открываются. На сайте дилерского центра Mercedes-Benz компании «Астерион» указано, что дешевле на один миллион рублей в Тюмени можно приобрести новый автомобиль представительского класса. Машина выпущена в 2022 году ее цена — шесть с половиной миллионов рублей.