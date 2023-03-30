30 марта 2023
29 марта 2023

В Тюмени продают фудтрак по цене квартиры-студии

В Тюмени продают фудтрак за 3,3 миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Уличная еда. Екатеринбург, хот-дог
В Тюмени продают фудтрак с хот догами за 3,3 миллиона рублей Фото:

В Тюмени продают фудтрак «Хот Дог Бульдог» стоимостью в 3,3 миллиона рублей. Данное объявление размещено на сайте «Авито».

«Эксклюзивное предложение для ваших инвестиций! Продаю действующий бизнес фудтрак „Хот Дог Бульдог“ — 2022 года выпуска. Его длинна 7,2 метров с дышлом, ширина 2,5 метров, высота 3 метра», — пишет владелец бизнеса на колесах.

По информации продавца, фургон стоит на учете в ГАИ. Полностью укомплектован всем необходимым для непрерывной работы. В нем есть полное кассовое оборудование с фискальным накопителем. Все налажено, в том числе доставка на нескольких площадках. Реальному покупателю предоставят всю отчетность и накладные.

Ранее в Тюмени продавали игрушечную модель автомобиля ВАЗ-2101 за семь с половиной миллионов рублей. Масштаб 1:8. Все двери, капот и багажник открываются. На сайте дилерского центра Mercedes-Benz компании «Астерион» указано, что дешевле на один миллион рублей в Тюмени можно приобрести новый автомобиль представительского класса. Машина выпущена в 2022 году ее цена — шесть с половиной миллионов рублей.

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В Тюмени продают фудтрак «Хот Дог Бульдог» стоимостью в 3,3 миллиона рублей. Данное объявление размещено на сайте «Авито». «Эксклюзивное предложение для ваших инвестиций! Продаю действующий бизнес фудтрак „Хот Дог Бульдог“ — 2022 года выпуска. Его длинна 7,2 метров с дышлом, ширина 2,5 метров, высота 3 метра», — пишет владелец бизнеса на колесах. По информации продавца, фургон стоит на учете в ГАИ. Полностью укомплектован всем необходимым для непрерывной работы. В нем есть полное кассовое оборудование с фискальным накопителем. Все налажено, в том числе доставка на нескольких площадках. Реальному покупателю предоставят всю отчетность и накладные. Ранее в Тюмени продавали игрушечную модель автомобиля ВАЗ-2101 за семь с половиной миллионов рублей. Масштаб 1:8. Все двери, капот и багажник открываются. На сайте дилерского центра Mercedes-Benz компании «Астерион» указано, что дешевле на один миллион рублей в Тюмени можно приобрести новый автомобиль представительского класса. Машина выпущена в 2022 году ее цена — шесть с половиной миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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