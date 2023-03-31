31 марта 2023

Курганское правительство создаст комиссию для помощи участникам СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание общественной молодежной палаты. Курган, чиновник, законопроект, документы, заседание, руки, авторучка, бумаги к совещанию, депутат
Комиссия будет мониторить работу органов с обращениями участников СВО Фото:
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Правительство Курганской области издало указ о создании межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Документ опубликован на портале правовых актов Курганской области.

«Постановляю: создать межведомственную комиссию по поддержке участников СВО и членов их семей, утвердить ее состав. <…> Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя губернатора Курганской области по социальной политике», — говорится в указе.

Комиссия создана для решения проблемных вопросов, связанных с государственной поддержкой. Как говорится в документе, ее основными задачами являются мониторинг работы органов с обращениями участников СВО и их семей, контроль за рассмотрением обращений, решение вопросов и содействие в предоставлении различных видов помощи. Также комиссия отвечает за проведение различных мероприятий и организацию увековечения памяти участников спецоперации.

Ранее URA.RU писало, что депутат гордумы Кургана Наталья Семина встретилась с участниками СВО и передала им благотворительную помощь. Бойцы, по словам депутата, удивились ее приезду.

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Правительство Курганской области издало указ о создании межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Документ опубликован на портале правовых актов Курганской области. «Постановляю: создать межведомственную комиссию по поддержке участников СВО и членов их семей, утвердить ее состав. <…> Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя губернатора Курганской области по социальной политике», — говорится в указе. Комиссия создана для решения проблемных вопросов, связанных с государственной поддержкой. Как говорится в документе, ее основными задачами являются мониторинг работы органов с обращениями участников СВО и их семей, контроль за рассмотрением обращений, решение вопросов и содействие в предоставлении различных видов помощи. Также комиссия отвечает за проведение различных мероприятий и организацию увековечения памяти участников спецоперации. Ранее URA.RU писало, что депутат гордумы Кургана Наталья Семина встретилась с участниками СВО и передала им благотворительную помощь. Бойцы, по словам депутата, удивились ее приезду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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