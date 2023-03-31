31 марта 2023

В Курганской области полицейские устраивают массовые облавы на таксистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам. Челябинск , гаи, постовой, полиция, гибдд, дпс, дорожная безопасность
Полицейские за два дня проверили более 440 автомобилей Фото:

Особое внимание во время проведения оперативно-профилактических рейдов курганские полицейские уделяют водителям такси. Сотрудники ГИБДД проверяют наличие у автомобилистов необходимых документов, разрешающих деятельность по перевозке пассажиров, и соблюдение ими правил дорожного движения, рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«За два дня проведения рейдов сотрудниками ГИБДД проверено более 440 автомобилей и водителей такси. Также сотрудники полиции проверили пассажиров. Всего было составлено 97 административных материалов», — указано на сайте ведомства.

На территории Курганской области один автомобилист был привлечен к административной ответственности за управление машиной в состоянии опьянения. В Кургане два водителя такси отказались от прохождения медосвидетельствования и были отстранены от управления. Полицейские подчеркивают, что такие рейды будут проводиться регулярно.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники региональной Госавтоинспекции массово проверяли водителей на трезвость. Жителей региона просили помочь в работе и сообщать о водителях, неадекватно ведущих себя на дороге, в ближайшие отделения полиции.

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Особое внимание во время проведения оперативно-профилактических рейдов курганские полицейские уделяют водителям такси. Сотрудники ГИБДД проверяют наличие у автомобилистов необходимых документов, разрешающих деятельность по перевозке пассажиров, и соблюдение ими правил дорожного движения, рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «За два дня проведения рейдов сотрудниками ГИБДД проверено более 440 автомобилей и водителей такси. Также сотрудники полиции проверили пассажиров. Всего было составлено 97 административных материалов», — указано на сайте ведомства. На территории Курганской области один автомобилист был привлечен к административной ответственности за управление машиной в состоянии опьянения. В Кургане два водителя такси отказались от прохождения медосвидетельствования и были отстранены от управления. Полицейские подчеркивают, что такие рейды будут проводиться регулярно. Ранее URA.RU писало, что сотрудники региональной Госавтоинспекции массово проверяли водителей на трезвость. Жителей региона просили помочь в работе и сообщать о водителях, неадекватно ведущих себя на дороге, в ближайшие отделения полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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