В Курганской области полицейские устраивают массовые облавы на таксистов

01 апреля 2023 в 15:37 Размер текста - 17 +

Полицейские за два дня проверили более 440 автомобилей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Особое внимание во время проведения оперативно-профилактических рейдов курганские полицейские уделяют водителям такси. Сотрудники ГИБДД проверяют наличие у автомобилистов необходимых документов, разрешающих деятельность по перевозке пассажиров, и соблюдение ими правил дорожного движения, рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «За два дня проведения рейдов сотрудниками ГИБДД проверено более 440 автомобилей и водителей такси. Также сотрудники полиции проверили пассажиров. Всего было составлено 97 административных материалов», — указано на сайте ведомства. На территории Курганской области один автомобилист был привлечен к административной ответственности за управление машиной в состоянии опьянения. В Кургане два водителя такси отказались от прохождения медосвидетельствования и были отстранены от управления. Полицейские подчеркивают, что такие рейды будут проводиться регулярно. Ранее URA.RU писало, что сотрудники региональной Госавтоинспекции массово проверяли водителей на трезвость. Жителей региона просили помочь в работе и сообщать о водителях, неадекватно ведущих себя на дороге, в ближайшие отделения полиции.

Особое внимание во время проведения оперативно-профилактических рейдов курганские полицейские уделяют водителям такси. Сотрудники ГИБДД проверяют наличие у автомобилистов необходимых документов, разрешающих деятельность по перевозке пассажиров, и соблюдение ими правил дорожного движения, рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «За два дня проведения рейдов сотрудниками ГИБДД проверено более 440 автомобилей и водителей такси. Также сотрудники полиции проверили пассажиров. Всего было составлено 97 административных материалов», — указано на сайте ведомства. На территории Курганской области один автомобилист был привлечен к административной ответственности за управление машиной в состоянии опьянения. В Кургане два водителя такси отказались от прохождения медосвидетельствования и были отстранены от управления. Полицейские подчеркивают, что такие рейды будут проводиться регулярно. Ранее URA.RU писало, что сотрудники региональной Госавтоинспекции массово проверяли водителей на трезвость. Жителей региона просили помочь в работе и сообщать о водителях, неадекватно ведущих себя на дороге, в ближайшие отделения полиции.