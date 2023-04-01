Гаранин принял участие в открытии нового пространства для детей и их родителей Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Глава Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин принял участие в открытии нового игрового комплекса для детей и лично опробовал батуты. Об этом мэр рассказал в своем telegram-канале.

«Открыли долгожданное место для наших детей и их родителей. Сегодня лично опробовал батуты, показывать не буду, но это круто!» — поделился впечатлениями мэр.

В комментариях к посту подписчики поддержали открытие нового пространства для детского досуга. Жители также поделились, что очень бы хотели, чтобы в городе заработало новое кафе.

Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском (ЯНАО) в 2024 году на берегу реки Пяку-Пур откроется глэмпинг «Северное сияние». Глава города Андрей Гаранин отметил, что полностью поддерживает идею и будет оказывать всяческую поддержку в ее реализации.

Проект реализовал местный предприниматель Никита Пастух telegram-канал Андрея Гаранина