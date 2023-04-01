01 апреля 2023
31 марта 2023

Мэр из ЯНАО протестировал новые батуты для детей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Гаранин, глава города Губкинский, ЯНАО, гаранин андрей
Гаранин принял участие в открытии нового пространства для детей и их родителей Фото:

Глава Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин принял участие в открытии нового игрового комплекса для детей и лично опробовал батуты. Об этом мэр рассказал в своем telegram-канале.

«Открыли долгожданное место для наших детей и их родителей. Сегодня лично опробовал батуты, показывать не буду, но это круто!» — поделился впечатлениями мэр.

В комментариях к посту подписчики поддержали открытие нового пространства для детского досуга. Жители также поделились, что очень бы хотели, чтобы в городе заработало новое кафе.

Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском (ЯНАО) в 2024 году на берегу реки Пяку-Пур откроется глэмпинг «Северное сияние». Глава города Андрей Гаранин отметил, что полностью поддерживает идею и будет оказывать всяческую поддержку в ее реализации.

Проект реализовал местный предприниматель Никита Пастух
Проект реализовал местный предприниматель Никита Пастух
В новом батутном парке могут проводить время дети и их родители
В новом батутном парке могут проводить время дети и их родители

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Глава Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин принял участие в открытии нового игрового комплекса для детей и лично опробовал батуты. Об этом мэр рассказал в своем telegram-канале. «Открыли долгожданное место для наших детей и их родителей. Сегодня лично опробовал батуты, показывать не буду, но это круто!» — поделился впечатлениями мэр. В комментариях к посту подписчики поддержали открытие нового пространства для детского досуга. Жители также поделились, что очень бы хотели, чтобы в городе заработало новое кафе. Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском (ЯНАО) в 2024 году на берегу реки Пяку-Пур откроется глэмпинг «Северное сияние». Глава города Андрей Гаранин отметил, что полностью поддерживает идею и будет оказывать всяческую поддержку в ее реализации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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