Салон оборудован для работы косметолога Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) за 1,5 миллиона рублей на продажу выставлен салон красоты, который расположен на проспекте Губкина. Как сообщает автор объявления на популярном сайте, бизнес приносит доход от полумиллиона рублей в месяц.

«Продам готовый бизнес: салон красоты. Наращивание и ламинирование ресниц, бровей, услуги косметолога. Кабинет полностью оборудован, на два места. Доход в месяц от 500 000 рублей», — указано в объявлении на сайте «Авито».

У салона наработана клиентская база, есть страница в соцсетях. Продавец готов к торгу.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое продается готовый бизнес, связанный с предоставлением услуг спецтехники. Стоимость объекта 50 миллионов рублей, из них 15 миллионов — это задолженность организации, оплата которой ложится на нового владельца.

В салоне оборудованы два рабочих места avito.ru