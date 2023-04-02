02 апреля 2023
01 апреля 2023
31 марта 2023

В ЯНАО продается салон красоты, приносящий доход от 500 тысяч рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Врач косметолог-инъекционист Гюльнара Фимочкина. Екатеринбург
Салон оборудован для работы косметолога Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) за 1,5 миллиона рублей на продажу выставлен салон красоты, который расположен на проспекте Губкина. Как сообщает автор объявления на популярном сайте, бизнес приносит доход от полумиллиона рублей в месяц.

«Продам готовый бизнес: салон красоты. Наращивание и ламинирование ресниц, бровей, услуги косметолога. Кабинет полностью оборудован, на два места. Доход в месяц от 500 000 рублей», — указано в объявлении на сайте «Авито».

У салона наработана клиентская база, есть страница в соцсетях. Продавец готов к торгу.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое продается готовый бизнес, связанный с предоставлением услуг спецтехники. Стоимость объекта 50 миллионов рублей, из них 15 миллионов — это задолженность организации, оплата которой ложится на нового владельца.

В салоне оборудованы два рабочих места
В салоне оборудованы два рабочих места
Стоимость объекта — 1,5 миллиона рублей
Стоимость объекта — 1,5 миллиона рублей

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В Новом Уренгое (ЯНАО) за 1,5 миллиона рублей на продажу выставлен салон красоты, который расположен на проспекте Губкина. Как сообщает автор объявления на популярном сайте, бизнес приносит доход от полумиллиона рублей в месяц. «Продам готовый бизнес: салон красоты. Наращивание и ламинирование ресниц, бровей, услуги косметолога. Кабинет полностью оборудован, на два места. Доход в месяц от 500 000 рублей», — указано в объявлении на сайте «Авито». У салона наработана клиентская база, есть страница в соцсетях. Продавец готов к торгу. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое продается готовый бизнес, связанный с предоставлением услуг спецтехники. Стоимость объекта 50 миллионов рублей, из них 15 миллионов — это задолженность организации, оплата которой ложится на нового владельца.
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© Служба новостей «URA.RU»
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