Глава Кургана Елена Ситникова сообщила, что призывники будут служить на территории Российской Федерации. Их не будут отправлять в «горячие точки» и зоны боевых действий. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.
«Наши ребята, военнослужащие по призыву, не будут привлекаться ни в какие горячие точки и зоны боевых действий. Они будут проходить службу во всех видах и родах войск только на территории Российской Федерации», — сообщила Ситникова. В городе с 3 апреля начала работу призывная комиссия, которую возглавила мэр Кургана. Весенний призыв продлится до 15 июля.
Весенний призыв в армию в России начался с 1 апреля. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Глава Кургана Елена Ситникова сообщила, что призывники будут служить на территории Российской Федерации. Их не будут отправлять в «горячие точки» и зоны боевых действий. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «Наши ребята, военнослужащие по призыву, не будут привлекаться ни в какие горячие точки и зоны боевых действий. Они будут проходить службу во всех видах и родах войск только на территории Российской Федерации», — сообщила Ситникова. В городе с 3 апреля начала работу призывная комиссия, которую возглавила мэр Кургана. Весенний призыв продлится до 15 июля. Весенний призыв в армию в России начался с 1 апреля. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.