Глава Кургана Ситникова: призывники будут проходить службу только на территории РФ

Мэр Кургана возглавила призывную комиссию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Кургана Елена Ситникова сообщила, что призывники будут служить на территории Российской Федерации. Их не будут отправлять в «горячие точки» и зоны боевых действий. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

«Наши ребята, военнослужащие по призыву, не будут привлекаться ни в какие горячие точки и зоны боевых действий. Они будут проходить службу во всех видах и родах войск только на территории Российской Федерации», — сообщила Ситникова. В городе с 3 апреля начала работу призывная комиссия, которую возглавила мэр Кургана. Весенний призыв продлится до 15 июля.

Весенний призыв в армию в России начался с 1 апреля. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

В Кургане начала работу призывная комиссия Фото: t.me/sitnikovaev45

Мэр Ситникова возглавила призывную комиссию Фото: t.me/sitnikovaev45