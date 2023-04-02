02 апреля 2023
01 апреля 2023

Мэр Ситникова рассказала, где будут служить курганцы. Фото

Глава Кургана Ситникова: призывники будут проходить службу только на территории РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание областной думы. Курган, ситникова елена
Мэр Кургана возглавила призывную комиссию Фото:

Глава Кургана Елена Ситникова сообщила, что призывники будут служить на территории Российской Федерации. Их не будут отправлять в «горячие точки» и зоны боевых действий. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

«Наши ребята, военнослужащие по призыву, не будут привлекаться ни в какие горячие точки и зоны боевых действий. Они будут проходить службу во всех видах и родах войск только на территории Российской Федерации», — сообщила Ситникова. В городе с 3 апреля начала работу призывная комиссия, которую возглавила мэр Кургана. Весенний призыв продлится до 15 июля.

Весенний призыв в армию в России начался с 1 апреля. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Весенний призыв в Кургане: фото
В Кургане начала работу призывная комиссия
Фото:
Весенний призыв в Кургане: фото
Мэр Ситникова возглавила призывную комиссию
Фото:
Весенний призыв в Кургане: фото
Призывники будут служить на территории России
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Глава Кургана Елена Ситникова сообщила, что призывники будут служить на территории Российской Федерации. Их не будут отправлять в «горячие точки» и зоны боевых действий. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «Наши ребята, военнослужащие по призыву, не будут привлекаться ни в какие горячие точки и зоны боевых действий. Они будут проходить службу во всех видах и родах войск только на территории Российской Федерации», — сообщила Ситникова. В городе с 3 апреля начала работу призывная комиссия, которую возглавила мэр Кургана. Весенний призыв продлится до 15 июля. Весенний призыв в армию в России начался с 1 апреля. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...