Тюменские призывники войдут в состав военной элиты РФ

03 апреля 2023 в 16:18 Размер текста - 17 +

Военком Тюменской области сообщил, что с кандидатами в «Президентский полк» уже провели собеседование Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пятнадцать тюменских призывников войдут в ряды элитного подразделения «Президентский полк». Об этом на пресс-конференции, посвященной началу весеннего призыва, рассказал военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков. «Мы с претендентами поговорили, отобрали их, порядка 15 человек отправятся в „Президентский полк“. Остальные будут служить в разных родах войск. А первые, кто придет на призывные пункты, смогут выбрать, в каких войсках проведут следующие 12 месяцев», — пояснил Куличков. По его словам, весной 2023 года будут призваны 1700 тюменцев. Все они получат специально выпущенные банковские карты, на которые будут получать денежное довольствие. «В зависимости от звания, части, должности это от двух до 15 тысяч рублей», — уточнил Куличков. Он также отметил, что пять человек отправятся проходить альтернативную службу. Основания для отсрочек от призыва пока остаются прежними.

Пятнадцать тюменских призывников войдут в ряды элитного подразделения «Президентский полк». Об этом на пресс-конференции, посвященной началу весеннего призыва, рассказал военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков. «Мы с претендентами поговорили, отобрали их, порядка 15 человек отправятся в „Президентский полк“. Остальные будут служить в разных родах войск. А первые, кто придет на призывные пункты, смогут выбрать, в каких войсках проведут следующие 12 месяцев», — пояснил Куличков. По его словам, весной 2023 года будут призваны 1700 тюменцев. Все они получат специально выпущенные банковские карты, на которые будут получать денежное довольствие. «В зависимости от звания, части, должности это от двух до 15 тысяч рублей», — уточнил Куличков. Он также отметил, что пять человек отправятся проходить альтернативную службу. Основания для отсрочек от призыва пока остаются прежними.