Минстрой раскрыл самые комфортные для проживания города ЯНАО

Минстрой: Надым стал лидером среди городов ЯНАО по доступности городской среды

Надым признан самым комфортным для проживания городом ЯНАО Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Среди муниципалитетов Ямало-Ненецкого автономного округа Надым признан самым комфортным для проживания городом. Соответствующие статистические данные опубликованы на сайте Минстроя России.

«Самым благоприятным для проживания городом ЯНАО признан Надым. Индекс качества городской среды за 2022 год составил 245 баллов. На втором месте столица округа Салехард с индексом в 232 балла. Далее следует Тарко-Сале — 221 балл», — указано в документе.

Индекс оценивает 36 различных индикаторов качества городской среды. Максимальное количество баллов, которое может набрать город — 360. При этом городская среда считается благоприятной, если индекс качества составляет более 180 баллов. Эксперты анализировали условия жилья, прилегающие к ним пространства, социально — досуговую инфраструктуру, зеленые территории, набережные, уличное и общегородское пространство.

Ранее URA.RU сообщало, что город Белоярский (ХМАО) занял четвертую строчку рейтинга городов с наибольшим приростом индекса качества городской среды. За 2022 год показатель увеличился на 10 и составил 227 баллов.