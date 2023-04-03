В Курганской области полиция задержала двух пьяных таксистов

В Курганской области прошел рейд по проверке таксистов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области сотрудники полиции задержали двух таксистов, которые были за рулем в пьяном виде. Всего в ходе рейда по проверке водителей такси было выявлено около 200 нарушений. Об этом сообщается в telegram-канале городского отдела ГИБДД УМВД России.

«На территории Далматовского и Щучанского округов задержаны два таксиста, которые управляли транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Еще четыре водителя такси, которые осуществляли движение в Кургане и в Мишкинском округе, отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — говорится в сообщении. Еще четыре водителя такси осуществляли перевозку пассажиров, не имея на это права либо лишенные права управления.

В течение трех дней рейда на территории Кургана автоинспекторами было задержано 26 таксистов, которые занимались незаконной предпринимательской деятельностью. Всего проверено 614 транспортных средств, выявлено 194 различных административных правонарушений.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области полицейские устраивают массовые облавы на таксистов. ГИБДД выявляла «нелегальное такси» и проверяла соблюдение правил перевозки пассажиров.