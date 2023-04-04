04 апреля 2023

Екатеринбуржцам отказывают в трудоустройстве из-за их публикаций в соцсетях

© Служба новостей «URA.RU»
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Большинство екатеринбуржцев, выкладывая публикации в соцсетях, учитывают возможное внимание работодателей Фото:

Каждый четвертый работодатель в Екатеринбурге отказывает в трудоустройстве сотрудников из-за их публикаций в социальных сетях. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе SuperJob.

«Порядка 25% работодателей имеют опыт отказа в трудоустройстве сотрудника из-за публикаций в социальных сетях. Интернет-активность работников просматривают в 20% компаний уральской столицы. Однако, большинство работодателей не проверяют соцсети работников», — сказано в сообщении.

Большинство екатеринбуржцев (42%), выкладывая фото, видео и комментарии в интернет, принимают во внимание возможный интерес работодателей, каждый четвертый выкладывает публикации без оглядки на рекрутеров. Еще 23% не распространяют никакой личной информации в социальных сетях.

Ранее URA.RU сообщало, что россияне станут более уязвимыми в интернете. С проблемами безопасности могут столкнуться те, кто использует устаревшие операционные системы Windows 7 и Windows 8.1. Это связано с тем, что их перестали поддерживать многие самые популярные интернет-браузеры.

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Каждый четвертый работодатель в Екатеринбурге отказывает в трудоустройстве сотрудников из-за их публикаций в социальных сетях. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе SuperJob. «Порядка 25% работодателей имеют опыт отказа в трудоустройстве сотрудника из-за публикаций в социальных сетях. Интернет-активность работников просматривают в 20% компаний уральской столицы. Однако, большинство работодателей не проверяют соцсети работников», — сказано в сообщении. Большинство екатеринбуржцев (42%), выкладывая фото, видео и комментарии в интернет, принимают во внимание возможный интерес работодателей, каждый четвертый выкладывает публикации без оглядки на рекрутеров. Еще 23% не распространяют никакой личной информации в социальных сетях. Ранее URA.RU сообщало, что россияне станут более уязвимыми в интернете. С проблемами безопасности могут столкнуться те, кто использует устаревшие операционные системы Windows 7 и Windows 8.1. Это связано с тем, что их перестали поддерживать многие самые популярные интернет-браузеры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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