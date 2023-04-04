Екатеринбуржцам отказывают в трудоустройстве из-за их публикаций в соцсетях

Каждый четвертый работодатель в Екатеринбурге отказывает в трудоустройстве сотрудников из-за их публикаций в социальных сетях. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе SuperJob.
«Порядка 25% работодателей имеют опыт отказа в трудоустройстве сотрудника из-за публикаций в социальных сетях. Интернет-активность работников просматривают в 20% компаний уральской столицы. Однако, большинство работодателей не проверяют соцсети работников», — сказано в сообщении.
Большинство екатеринбуржцев (42%), выкладывая фото, видео и комментарии в интернет, принимают во внимание возможный интерес работодателей, каждый четвертый выкладывает публикации без оглядки на рекрутеров. Еще 23% не распространяют никакой личной информации в социальных сетях.
Ранее URA.RU сообщало, что россияне станут более уязвимыми в интернете. С проблемами безопасности могут столкнуться те, кто использует устаревшие операционные системы Windows 7 и Windows 8.1. Это связано с тем, что их перестали поддерживать многие самые популярные интернет-браузеры.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.