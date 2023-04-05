05 апреля 2023

Губернатор Шумков пригрозил курганским депутатам

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства. Курган, чиновники, совещание, шумков вадим, правительство, портрет, заседание, депутаты
Шумков встретился с депутатами Курганской областной думы Фото:

Курганские депутаты, которые не занимаются работой с избирателями и не исполняют их наказы, останутся без поддержки на выборах. Об этом губернатор Вадим Шумков написал в своем telegram-канале после встречи с депутатами облдумы.

«Встречались с депутатами областной думы. Проговорили много разных вопросов. <…> Те, кто работой по исполнению обращений и наказов избирателей не занимался, поддержки на будущих выборах не получат. Вне зависимости от будущих посулов и бывших заслуг», — сообщил Шумков. По его словам, наказы избирателей в планах работы должны занимать ключевое место. Он поручил в ближайшее время заслушать информацию об их выполнении.

Ранее URA.RU писало, что Шумков в начале февраля пригрозил курганской мэрии и подрядчику из-за ремонта Кировского моста. Он предупреждал о последствиях подрядчика, который ремонтирует объект, а также заказчика работ — администрацию, если объект будет сдан не в срок.

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Курганские депутаты, которые не занимаются работой с избирателями и не исполняют их наказы, останутся без поддержки на выборах. Об этом губернатор Вадим Шумков написал в своем telegram-канале после встречи с депутатами облдумы. «Встречались с депутатами областной думы. Проговорили много разных вопросов. <…> Те, кто работой по исполнению обращений и наказов избирателей не занимался, поддержки на будущих выборах не получат. Вне зависимости от будущих посулов и бывших заслуг», — сообщил Шумков. По его словам, наказы избирателей в планах работы должны занимать ключевое место. Он поручил в ближайшее время заслушать информацию об их выполнении. Ранее URA.RU писало, что Шумков в начале февраля пригрозил курганской мэрии и подрядчику из-за ремонта Кировского моста. Он предупреждал о последствиях подрядчика, который ремонтирует объект, а также заказчика работ — администрацию, если объект будет сдан не в срок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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