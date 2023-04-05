Губернатор Шумков пригрозил курганским депутатам

06 апреля 2023 в 13:39 Размер текста - 17 +

Шумков встретился с депутатами Курганской областной думы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские депутаты, которые не занимаются работой с избирателями и не исполняют их наказы, останутся без поддержки на выборах. Об этом губернатор Вадим Шумков написал в своем telegram-канале после встречи с депутатами облдумы. «Встречались с депутатами областной думы. Проговорили много разных вопросов. <…> Те, кто работой по исполнению обращений и наказов избирателей не занимался, поддержки на будущих выборах не получат. Вне зависимости от будущих посулов и бывших заслуг», — сообщил Шумков. По его словам, наказы избирателей в планах работы должны занимать ключевое место. Он поручил в ближайшее время заслушать информацию об их выполнении. Ранее URA.RU писало, что Шумков в начале февраля пригрозил курганской мэрии и подрядчику из-за ремонта Кировского моста. Он предупреждал о последствиях подрядчика, который ремонтирует объект, а также заказчика работ — администрацию, если объект будет сдан не в срок.

Курганские депутаты, которые не занимаются работой с избирателями и не исполняют их наказы, останутся без поддержки на выборах. Об этом губернатор Вадим Шумков написал в своем telegram-канале после встречи с депутатами облдумы. «Встречались с депутатами областной думы. Проговорили много разных вопросов. <…> Те, кто работой по исполнению обращений и наказов избирателей не занимался, поддержки на будущих выборах не получат. Вне зависимости от будущих посулов и бывших заслуг», — сообщил Шумков. По его словам, наказы избирателей в планах работы должны занимать ключевое место. Он поручил в ближайшее время заслушать информацию об их выполнении. Ранее URA.RU писало, что Шумков в начале февраля пригрозил курганской мэрии и подрядчику из-за ремонта Кировского моста. Он предупреждал о последствиях подрядчика, который ремонтирует объект, а также заказчика работ — администрацию, если объект будет сдан не в срок.