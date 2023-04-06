Тюменскую область накроет штормовой ветер

Штормовые порывы ветра ожидаются в Тюменской области 8 апреля

Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду Фото: Размик Закарян © URA.RU

В субботу 8 апреля в Тюменской области будут наблюдаться порывы ветра до 17 метров в секунду. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

«Тюменская область, предупреждение о потенциально опасной погоде. С 8:00 до 20:00 8 апреля местами порывы ветра до 15-17 метров в секунду», — говорится в прогнозе синоптиков.

Ветер подобной силы может ломать ветки деревьев и срывать плохо закрепленные конструкции. В целях безопасности жителям рекомендуют не находиться вблизи строек и линий электропередач.