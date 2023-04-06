06 апреля 2023

Тюменскую область накроет штормовой ветер

Штормовые порывы ветра ожидаются в Тюменской области 8 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду Фото:

В субботу 8 апреля в Тюменской области будут наблюдаться порывы ветра до 17 метров в секунду. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

«Тюменская область, предупреждение о потенциально опасной погоде. С 8:00 до 20:00 8 апреля местами порывы ветра до 15-17 метров в секунду», — говорится в прогнозе синоптиков.

Ветер подобной силы может ломать ветки деревьев и срывать плохо закрепленные конструкции. В целях безопасности жителям рекомендуют не находиться вблизи строек и линий электропередач.

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В субботу 8 апреля в Тюменской области будут наблюдаться порывы ветра до 17 метров в секунду. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр. «Тюменская область, предупреждение о потенциально опасной погоде. С 8:00 до 20:00 8 апреля местами порывы ветра до 15-17 метров в секунду», — говорится в прогнозе синоптиков. Ветер подобной силы может ломать ветки деревьев и срывать плохо закрепленные конструкции. В целях безопасности жителям рекомендуют не находиться вблизи строек и линий электропередач.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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