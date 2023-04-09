Житель ЯНАО погиб при исполнении служебного долга в зоне СВО

Виталий Долгушин погиб в зоне спецоперации при выполнении служебных обязанностей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Житель Салехарда (ЯНАО) Виталий Долгушин погиб в зоне спецоперации при выполнении служебных обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«В зоне СВО погиб наш земляк. Виталий Долгушин — выпускник второй школы, Ямальского многопрофильного коллежа по специальности „автомеханик“, работал на флоте, служил в армии, после службы пробовал себя в разных профессиях», — говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что ямалец был мобилизован. У погибшего в Салехарде осталась супруга и сын 10 лет.

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Как сообщил президент РФ Владимир Путин, ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса.