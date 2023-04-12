Жители ЯНАО не могут записаться на автомойку из-за огромных очередей

Жители города не могут помыть машины из-за очередей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловались, что не могут помыть машины, потому что на автомойках огромные очереди. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько жителей города.

«Хотел помыть машину, но очереди на мойках расписаны на две недели вперед. Это учитывая даже то, что у нас мороз стоит! А что будет, когда потеплеет?» — рассказал Виктор.

По словам другого собеседника агентства Александра, ему пришлось просидеть на мойке в очереди больше четырех часов. «Это какой-то кошмар. Мне повезло попасть на мойку, потому что кто-то отказался и не приехал. Так и неизвестно, сколько бы я там сидел, очереди огромные просто», — отметил он.

Один из владельцев автомойки на анонимных условиях действительно подтвердил ажиотаж со стороны водителей. «Дело в том, что дороги начали посыпать реагентами. Если раньше просто сыпали песок, то сейчас засыпают химией, все машины сильно пачкаются. Вот и спрос», — уточнил предприниматель.