Трех малолетних тюменок, избивших инвалида, будут судить

Девушкам грозит до 12 лет лишения свободы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Три несовершеннолетние тюменки, избившие мужчину в поселке Вагай, предстанут перед судом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления СКР по Тюменской области. Подростки обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц).

«20 августа 2022 года, в селе Вагай Омутинского района Тюменской области трое девочек-подростков, находясь в помещении железнодорожного вокзала, в ходе конфликта с мужчиной 1986 года рождения, нанесли ему удары руками и ногами по голове и телу. В результате которых потерпевший был доставлен в медицинское учреждение», — напомнили в ведомстве.

Следователи передали дело в суд. Максимальное наказание, которое грозит девушкам, — двенадцать лет лишения свободы.

Ранее агентство писало, что избитый мужчина оказался инвалидом. В СМИ также появлялась информация, что подростки не только избили потерпевшего, но и изнасиловали его посторонним предметом.