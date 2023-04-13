13 апреля 2023

Трех малолетних тюменок, избивших инвалида, будут судить

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Девушкам грозит до 12 лет лишения свободы Фото:

Три несовершеннолетние тюменки, избившие мужчину в поселке Вагай, предстанут перед судом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления СКР по Тюменской области. Подростки обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц).

«20 августа 2022 года, в селе Вагай Омутинского района Тюменской области трое девочек-подростков, находясь в помещении железнодорожного вокзала, в ходе конфликта с мужчиной 1986 года рождения, нанесли ему удары руками и ногами по голове и телу. В результате которых потерпевший был доставлен в медицинское учреждение», — напомнили в ведомстве.

Следователи передали дело в суд. Максимальное наказание, которое грозит девушкам, — двенадцать лет лишения свободы.

Ранее агентство писало, что избитый мужчина оказался инвалидом. В СМИ также появлялась информация, что подростки не только избили потерпевшего, но и изнасиловали его посторонним предметом.

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Три несовершеннолетние тюменки, избившие мужчину в поселке Вагай, предстанут перед судом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления СКР по Тюменской области. Подростки обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц). «20 августа 2022 года, в селе Вагай Омутинского района Тюменской области трое девочек-подростков, находясь в помещении железнодорожного вокзала, в ходе конфликта с мужчиной 1986 года рождения, нанесли ему удары руками и ногами по голове и телу. В результате которых потерпевший был доставлен в медицинское учреждение», — напомнили в ведомстве. Следователи передали дело в суд. Максимальное наказание, которое грозит девушкам, — двенадцать лет лишения свободы. Ранее агентство писало, что избитый мужчина оказался инвалидом. В СМИ также появлялась информация, что подростки не только избили потерпевшего, но и изнасиловали его посторонним предметом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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