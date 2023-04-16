16 апреля 2023
15 апреля 2023
14 апреля 2023

Тюменец предлагает обменять военную полевую кухню на любую машину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ВЫБОРЫ 2018. Голосование губернатора Владимира Якушева. Тюмень, полевая кухня, уличная еда
Владелец может продать военную полевую кухню за 350 тысяч рублей Фото:

В Тюмени владелец военной полевой кухни предлагает обменять ее на любую машину. Соответствующее объявление размещено на платформе «Авито».

«Продаю полевую военная кухня в отличном состоянии. Идет полный комплект всего необходимого. Обменяю на любое авто», — написано в объявлении.

Если нет возможности обменять машину, то продавец предлагает альтернативный вариант — купить полевую кухню за 350 тысяч рублей. Оплата принимается по безналичному расчет и будет без НДС.

Ранее в Тюмени продавали франшизу фудтрака Гарика Харламова «Хот Дог Бульдог» стоимостью в 3,3 миллиона рублей. Полностью укомплектован всем необходимым для непрерывной работы. В нем есть полное кассовое оборудование с фискальным накопителем.

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В Тюмени владелец военной полевой кухни предлагает обменять ее на любую машину. Соответствующее объявление размещено на платформе «Авито». «Продаю полевую военная кухня в отличном состоянии. Идет полный комплект всего необходимого. Обменяю на любое авто», — написано в объявлении. Если нет возможности обменять машину, то продавец предлагает альтернативный вариант — купить полевую кухню за 350 тысяч рублей. Оплата принимается по безналичному расчет и будет без НДС. Ранее в Тюмени продавали франшизу фудтрака Гарика Харламова «Хот Дог Бульдог» стоимостью в 3,3 миллиона рублей. Полностью укомплектован всем необходимым для непрерывной работы. В нем есть полное кассовое оборудование с фискальным накопителем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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