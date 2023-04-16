В Тюмени владелец военной полевой кухни предлагает обменять ее на любую машину. Соответствующее объявление размещено на платформе «Авито».
«Продаю полевую военная кухня в отличном состоянии. Идет полный комплект всего необходимого. Обменяю на любое авто», — написано в объявлении.
Если нет возможности обменять машину, то продавец предлагает альтернативный вариант — купить полевую кухню за 350 тысяч рублей. Оплата принимается по безналичному расчет и будет без НДС.
Ранее в Тюмени продавали франшизу фудтрака Гарика Харламова «Хот Дог Бульдог» стоимостью в 3,3 миллиона рублей. Полностью укомплектован всем необходимым для непрерывной работы. В нем есть полное кассовое оборудование с фискальным накопителем.
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