Курганским родителям рассказали, как понять, что ребенок состоит в «ЧВК Редан»

В Кургане родители смогут распознать причастность ребенка к «ЧВК Редан»

17 апреля 2023 в 13:08 Размер текста - 17 +

В Кургане по чатам родителей отправляют признаки участника «ЧВК Редан» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кургане родителям рассказали, как определить, что ребенок состоит в молодежном движении «ЧВК Редан». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили участники родительских чатов. «Признаки вовлечения в деструктивные сообщества должны привлечь внимание родителей: если ваш ребенок изменил внешний вид и/или стиль в одежде. Между тем, если ребенок на своей странице в социальных сетях выкладывает свои фотографии в униформе соответствующего стиля с подписями «хочу к вам», «примите к паукам», «хочу в редан», «как круто быть с вами» или заполняет свой аккаунт стилистическими изображениями паука «Редан», — указано в родительских чатах. Сообщается, что к признакам причастности к молодежному движению также относят длинные черные волосы, клетчатые штаны и поддержку массовых драк в социальных сетях. Помимо этого, родителям порекомендовали проверить сообщества, на которые подписаны их дети. «Внимание родителей также должен привлечь факт удаления ребенком из подписок в социальных сетях родителей и других родственников, установления дополнительных ограничений доступа к своему профилю», — указано в сообщении. В качестве профилактики родителям порекомендовали стать своему ребенку другом в социальных сетях, а также уделять внимание тому, что подросток делает в цифровом пространстве. В том случае, если ребенок вовлечен в деятельность движения, родителям следует узнать его мнение о ситуации. Между тем, рекомендуют проверить у подростков наличие оружия и других опасных предметов. «ЧВК Редан» — это молодежная субкультура, в основе которой лежит культура и атрибутика из японского аниме-сериала Hunter x Hunter. Ранее URA.RU писало о том, что в Кургане на сходку «Редана» собрались десятки молодых людей. Со встречи подростков увозили в отделения полиции. Спустя время после сходки, курганского подростка поймали и избили. Молодых людей, которые напали на школьника, удалось вычислить. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане родителям рассказали, как определить, что ребенок состоит в молодежном движении «ЧВК Редан». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили участники родительских чатов. «Признаки вовлечения в деструктивные сообщества должны привлечь внимание родителей: если ваш ребенок изменил внешний вид и/или стиль в одежде. Между тем, если ребенок на своей странице в социальных сетях выкладывает свои фотографии в униформе соответствующего стиля с подписями «хочу к вам», «примите к паукам», «хочу в редан», «как круто быть с вами» или заполняет свой аккаунт стилистическими изображениями паука «Редан», — указано в родительских чатах. Сообщается, что к признакам причастности к молодежному движению также относят длинные черные волосы, клетчатые штаны и поддержку массовых драк в социальных сетях. Помимо этого, родителям порекомендовали проверить сообщества, на которые подписаны их дети. «Внимание родителей также должен привлечь факт удаления ребенком из подписок в социальных сетях родителей и других родственников, установления дополнительных ограничений доступа к своему профилю», — указано в сообщении. В качестве профилактики родителям порекомендовали стать своему ребенку другом в социальных сетях, а также уделять внимание тому, что подросток делает в цифровом пространстве. В том случае, если ребенок вовлечен в деятельность движения, родителям следует узнать его мнение о ситуации. Между тем, рекомендуют проверить у подростков наличие оружия и других опасных предметов. «ЧВК Редан» — это молодежная субкультура, в основе которой лежит культура и атрибутика из японского аниме-сериала Hunter x Hunter. Ранее URA.RU писало о том, что в Кургане на сходку «Редана» собрались десятки молодых людей. Со встречи подростков увозили в отделения полиции. Спустя время после сходки, курганского подростка поймали и избили. Молодых людей, которые напали на школьника, удалось вычислить.