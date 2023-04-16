В Тюмени ищут бизнесмена, который накормит силовиков и местных детей

17 апреля 2023 в 17:19 Размер текста - 17 +

Объявление о продаже готового бизнеса размещено на площадке «Авито» Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюмени ищут предпринимателя, готового приобрести пищевое предприятие, поставляющее продукцию для Росгвардии и детских садов. Объявление о продаже готового бизнеса размещено на сервисе «Авито». Стоимость продажи — 57 миллионов рублей. «Предлагаем к покупке действующий бизнес со всем оборудованием, штатом и контрактами. Заключены долгосрочные госконтракты, договоры с ритейлами: „О’кей“, „Ашан“, „Монетка“, а также больницы, детские сады, Росгвардия и др.», — говорится в объявлении. Продавец утверждает, что земля, на которой расположено производство, находится в собственности владельца. Кроме того, будущему покупателю остается все оборудование и укомплектованный штат сотрудников. Ранее URA.RU рассказало о том, что в тюменской beauty-индустрии начали массово избавляться от салонов красоты и маникюрных залов. Информация о продаже более 20 таких заведений также размещена на площадке «Авито».

В Тюмени ищут предпринимателя, готового приобрести пищевое предприятие, поставляющее продукцию для Росгвардии и детских садов. Объявление о продаже готового бизнеса размещено на сервисе «Авито». Стоимость продажи — 57 миллионов рублей. «Предлагаем к покупке действующий бизнес со всем оборудованием, штатом и контрактами. Заключены долгосрочные госконтракты, договоры с ритейлами: „О’кей“, „Ашан“, „Монетка“, а также больницы, детские сады, Росгвардия и др.», — говорится в объявлении. Продавец утверждает, что земля, на которой расположено производство, находится в собственности владельца. Кроме того, будущему покупателю остается все оборудование и укомплектованный штат сотрудников. Ранее URA.RU рассказало о том, что в тюменской beauty-индустрии начали массово избавляться от салонов красоты и маникюрных залов. Информация о продаже более 20 таких заведений также размещена на площадке «Авито».