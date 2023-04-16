16 апреля 2023
15 апреля 2023

В Тюмени ищут бизнесмена, который накормит силовиков и местных детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Объявление о продаже готового бизнеса размещено на площадке «Авито» Фото:

В Тюмени ищут предпринимателя, готового приобрести пищевое предприятие, поставляющее продукцию для Росгвардии и детских садов. Объявление о продаже готового бизнеса размещено на сервисе «Авито». Стоимость продажи — 57 миллионов рублей.

«Предлагаем к покупке действующий бизнес со всем оборудованием, штатом и контрактами. Заключены долгосрочные госконтракты, договоры с ритейлами: „О’кей“, „Ашан“, „Монетка“, а также больницы, детские сады, Росгвардия и др.», — говорится в объявлении.

Продавец утверждает, что земля, на которой расположено производство, находится в собственности владельца. Кроме того, будущему покупателю остается все оборудование и укомплектованный штат сотрудников.

Ранее URA.RU рассказало о том, что в тюменской beauty-индустрии начали массово избавляться от салонов красоты и маникюрных залов. Информация о продаже более 20 таких заведений также размещена на площадке «Авито».

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В Тюмени ищут предпринимателя, готового приобрести пищевое предприятие, поставляющее продукцию для Росгвардии и детских садов. Объявление о продаже готового бизнеса размещено на сервисе «Авито». Стоимость продажи — 57 миллионов рублей. «Предлагаем к покупке действующий бизнес со всем оборудованием, штатом и контрактами. Заключены долгосрочные госконтракты, договоры с ритейлами: „О’кей“, „Ашан“, „Монетка“, а также больницы, детские сады, Росгвардия и др.», — говорится в объявлении. Продавец утверждает, что земля, на которой расположено производство, находится в собственности владельца. Кроме того, будущему покупателю остается все оборудование и укомплектованный штат сотрудников. Ранее URA.RU рассказало о том, что в тюменской beauty-индустрии начали массово избавляться от салонов красоты и маникюрных залов. Информация о продаже более 20 таких заведений также размещена на площадке «Авито».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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