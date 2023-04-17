На таксистов курганской компании напали четыре пассажира

18 апреля 2023 в 11:54 Размер текста - 17 +

Представители компании опубликовали отчет за прошедший год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На таксистов, которые работают с курганским сервисом «Максим», в 2022 году четыре раза нападали пассажиры. Об этом URA.RU 18 апреля сообщили в пресс-службе сервиса заказа такси «Максим». «В 2022 году произошло четыре нападения пассажиров на водителей. По счастью, всем удалось выжить. Случаев нападения водителей на пассажиров и причинения вреда их здоровью не было», — рассказали в компании, ссылаясь на отчет о безопасности поездок по итогам 2022 года. Представители компании отметили, что пострадавшим на заказах пользователям сервиса в общей сложности в 2022 году выплатили 28,6 млн рублей. Компенсации получили 130 пассажиров, 29 водителей и один грузчик. Также в компании отметили, что за 2022 года по заказам сервиса произошло 154 ДТП с пострадавшими, что составляет 0,00007% от общего числа поездок за год. В январе в Екатеринбурге мужчина напал с пневматическим пистолетом на таксиста. Так он пытался заступиться за своего товарища, который не смог заплатить за поездку около пяти тысяч рублей. Также нападавший отобрал у таксиста два мобильных телефона.

На таксистов, которые работают с курганским сервисом «Максим», в 2022 году четыре раза нападали пассажиры. Об этом URA.RU 18 апреля сообщили в пресс-службе сервиса заказа такси «Максим». «В 2022 году произошло четыре нападения пассажиров на водителей. По счастью, всем удалось выжить. Случаев нападения водителей на пассажиров и причинения вреда их здоровью не было», — рассказали в компании, ссылаясь на отчет о безопасности поездок по итогам 2022 года. Представители компании отметили, что пострадавшим на заказах пользователям сервиса в общей сложности в 2022 году выплатили 28,6 млн рублей. Компенсации получили 130 пассажиров, 29 водителей и один грузчик. Также в компании отметили, что за 2022 года по заказам сервиса произошло 154 ДТП с пострадавшими, что составляет 0,00007% от общего числа поездок за год. В январе в Екатеринбурге мужчина напал с пневматическим пистолетом на таксиста. Так он пытался заступиться за своего товарища, который не смог заплатить за поездку около пяти тысяч рублей. Также нападавший отобрал у таксиста два мобильных телефона.