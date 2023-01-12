В Екатеринбурге мужчина напал на таксиста с пистолетом из-за друга

Мужчина отобрал у пострадавшего таксиста два телефона, один из которых успел продать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге мужчина накинулся с пневматическим пистолетом на таксиста. Молодой человек попытался заступиться за своего товарища, который не смог заплатить за поездку около пяти тысяч рублей. Об этом сообщили в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

«11 января в отдел полиции № 12 Чкаловского района обратился 31-летний таксист — уроженец одной из республик СНГ — с заявлением о совершенном на него нападении. Как пояснил мужчина, 7 января в ночное время он выполнял очередной заказ по маршруту в направлении микрорайона Вторчермет», — рассказали представители силовых структур.

Пассажир в течение нескольких часов постоянно менял адрес конечной остановки и заставлял водителя ездить по всему городу. По итогу, машина все же остановилась на улице Дорожной, 12 на Вторчермете, где жил друг горожанина. «К этому моменту сумма оплаты за проезд составила порядка пять тысяч рублей. Однако, пассажир такси, выйдя из машины, поспешил удалиться, не расплатившись за поездку. Водитель догнал „незадачливого“ клиента и потребовал оплатить заказ», — заявили в пресс-службе ведомства.

Увидев ссору, приятель пассажира выбежал из дома с пневматическим пистолетом, чтобы заступиться за товарища. С помощью оружия парень отобрал у таксиста два мобильных телефона общей стоимостью 16 тысяч рублей. После этого потерпевший обратился в полицию.

Сотрудникам уголовного розыска отдела полиции № 12 УМВД Екатеринбурга удалось быстро найти нарушителя порядка. Им оказался 28-летний ранее судимый за кражу и грабеж сборщик-комплектовщик одного из интернет-магазинов. «При опросе подозреваемый пояснил, что успел сбыть одно из похищенных устройств скупщикам за вознаграждение. При осмотре жилища подозреваемого у него был обнаружен и изъят пневматический пистолет, также полицейские нашли второй похищенный у таксиста смартфон», — заявили в полиции. На молодого человека завели уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу: