19 апреля 2023

Чиновники показали, что будет на месте площади курганского города. Фото

На площади курганского города установят парковку и качели
© Служба новостей «URA.RU»
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Место застройки пятизвездочной гостиницы по улице Куйбышева. Курган , улица куйбышева, цветы, сквер, топиарий
В Щучье Курганской области обновят площадь (архивное фото) Фото:

В городе Щучье Курганской области появился проект по обновлению площади и прилегающей к ней территории. Об этом сообщила администрация Щучанского округа в своей группе социальной сети «ВКонтакте».

«Главная фишка проекта — зеленые островки в стиле деконструктивизм трендовых плавных форм. У дома культуры появятся девять качелей, которые будут интегрированы в существующую детскую площадку», — написано в посте.

Власти отметили, что в будущем возле сквера планируют построить церковь. Также в городе появятся первые экопарковки с местами для людей с инвалидностью.

Ранее URA.RU писало, что в курганском городе чиновники хотят переделать площадь в сквер. Идею властей жители не поддержали.

В благоустройстве сквера использована нескользящая плитка
В благоустройстве сквера использована нескользящая плитка

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В городе Щучье Курганской области появился проект по обновлению площади и прилегающей к ней территории. Об этом сообщила администрация Щучанского округа в своей группе социальной сети «ВКонтакте». «Главная фишка проекта — зеленые островки в стиле деконструктивизм трендовых плавных форм. У дома культуры появятся девять качелей, которые будут интегрированы в существующую детскую площадку», — написано в посте. Власти отметили, что в будущем возле сквера планируют построить церковь. Также в городе появятся первые экопарковки с местами для людей с инвалидностью. Ранее URA.RU писало, что в курганском городе чиновники хотят переделать площадь в сквер. Идею властей жители не поддержали.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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