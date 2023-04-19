В городе Щучье Курганской области появился проект по обновлению площади и прилегающей к ней территории. Об этом сообщила администрация Щучанского округа в своей группе социальной сети «ВКонтакте».
«Главная фишка проекта — зеленые островки в стиле деконструктивизм трендовых плавных форм. У дома культуры появятся девять качелей, которые будут интегрированы в существующую детскую площадку», — написано в посте.
Власти отметили, что в будущем возле сквера планируют построить церковь. Также в городе появятся первые экопарковки с местами для людей с инвалидностью.
Ранее URA.RU писало, что в курганском городе чиновники хотят переделать площадь в сквер. Идею властей жители не поддержали.
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