В Курганской области введут новый экзамен для подростков

20 апреля 2023 в 17:02 Размер текста - 17 +

Курганские власти введут новый экзамен в регионе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Курганской области устроят тестирование для выпускников детских домов на знание социальных норм общественной жизни. Об этом сообщается на сайте правительства. «В Курганской области была разработана программа социализации детей-сирот. <…> Будут созданы комиссии по проведению „Социального ЕГЭ“, в ходе которого будет определен уровень готовности выпускника детского дома к самостоятельной жизни», — рассказали в telegram-канале правительства со ссылкой на и. о. заместителя губернатора по социальной политике Наталью Кирилову. Первый экзамен для молодых людей пройдет в 2023 году. По данным правительства, в настоящее время для детей, оставшихся без попечения родителей, введен курс подготовки к самостоятельной жизни. В комиссии, которые будут принимать экзамен, войдут работодатели округов, представители ЖКХ. Результаты экзаменов должны стать разработкой программ индивидуальной помощи каждому выпускнику детдома. Ранее URA.RU сообщало, что глава СКР Александр Бастрыкин потребовал разобраться с жильем, предоставленным сиротам. Курганским следователям было поручено предоставить доклад о том, как решилось дело с жалобами граждан на некачественное жилье.

Власти Курганской области устроят тестирование для выпускников детских домов на знание социальных норм общественной жизни. Об этом сообщается на сайте правительства. «В Курганской области была разработана программа социализации детей-сирот. <…> Будут созданы комиссии по проведению „Социального ЕГЭ“, в ходе которого будет определен уровень готовности выпускника детского дома к самостоятельной жизни», — рассказали в telegram-канале правительства со ссылкой на и. о. заместителя губернатора по социальной политике Наталью Кирилову. Первый экзамен для молодых людей пройдет в 2023 году. По данным правительства, в настоящее время для детей, оставшихся без попечения родителей, введен курс подготовки к самостоятельной жизни. В комиссии, которые будут принимать экзамен, войдут работодатели округов, представители ЖКХ. Результаты экзаменов должны стать разработкой программ индивидуальной помощи каждому выпускнику детдома. Ранее URA.RU сообщало, что глава СКР Александр Бастрыкин потребовал разобраться с жильем, предоставленным сиротам. Курганским следователям было поручено предоставить доклад о том, как решилось дело с жалобами граждан на некачественное жилье.