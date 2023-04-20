Минтруд хочет освободить военных пенсионеров от страховых взносов

21 апреля 2023 в 08:38 Размер текста - 17 +

Законопроект об освобождении военных пенсионеров от страховых взносов принят во втором чтении Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Военные пенсионеры, которые являются индивидуальными предпринимателями, могут не оплачивать страховые взносы. Обычно он составляет 30%. Соответствующий законопроект готовится в Госдуме ко второму чтению. Такой информацией поделился председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Госдума завершила прием поправок ко второму чтению законопроекта, который позволит индивидуальным предпринимателям из числа военных пенсионеров не платить страховые взносы на обязательное пенсионное страхование», — подчеркнул Ярослав Нилов в разговоре с «Коммерсант». Он пояснил, что законопроект предположительно будет принят в мае этого года. Под страховыми взносами понимаются платежи на обязательное пенсионное страхование, которые взимается с физических и юридических лиц. Единый тариф составляет 30%. Ранее в Совете Федерации предложили участникам спецоперации дать статус социально уязвимой категории, что позволит им получать соответствующие льготы. Госдума также приняла законопроект о страховании пенсионных накоплений на 2,8 миллионов рублей, сообщает РАПСИ.

Военные пенсионеры, которые являются индивидуальными предпринимателями, могут не оплачивать страховые взносы. Обычно он составляет 30%. Соответствующий законопроект готовится в Госдуме ко второму чтению. Такой информацией поделился председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Госдума завершила прием поправок ко второму чтению законопроекта, который позволит индивидуальным предпринимателям из числа военных пенсионеров не платить страховые взносы на обязательное пенсионное страхование», — подчеркнул Ярослав Нилов в разговоре с «Коммерсант». Он пояснил, что законопроект предположительно будет принят в мае этого года. Под страховыми взносами понимаются платежи на обязательное пенсионное страхование, которые взимается с физических и юридических лиц. Единый тариф составляет 30%. Ранее в Совете Федерации предложили участникам спецоперации дать статус социально уязвимой категории, что позволит им получать соответствующие льготы. Госдума также приняла законопроект о страховании пенсионных накоплений на 2,8 миллионов рублей, сообщает РАПСИ.