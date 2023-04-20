20 апреля 2023

Минтруд хочет освободить военных пенсионеров от страховых взносов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг в честь присоединения ДНР к РФ. Саур-Могила , днр, ополченец, ветеран, награды, медали, тельняшка, десантник, доброволец, народная милиция, тельник
Законопроект об освобождении военных пенсионеров от страховых взносов принят во втором чтении Фото:

Военные пенсионеры, которые являются индивидуальными предпринимателями, могут не оплачивать страховые взносы. Обычно он составляет 30%. Соответствующий законопроект готовится в Госдуме ко второму чтению. Такой информацией поделился председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Госдума завершила прием поправок ко второму чтению законопроекта, который позволит индивидуальным предпринимателям из числа военных пенсионеров не платить страховые взносы на обязательное пенсионное страхование», — подчеркнул Ярослав Нилов в разговоре с «Коммерсант». Он пояснил, что законопроект предположительно будет принят в мае этого года. Под страховыми взносами понимаются платежи на обязательное пенсионное страхование, которые взимается с физических и юридических лиц. Единый тариф составляет 30%.

Ранее в Совете Федерации предложили участникам спецоперации дать статус социально уязвимой категории, что позволит им получать соответствующие льготы. Госдума также приняла законопроект о страховании пенсионных накоплений на 2,8 миллионов рублей, сообщает РАПСИ.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военные пенсионеры, которые являются индивидуальными предпринимателями, могут не оплачивать страховые взносы. Обычно он составляет 30%. Соответствующий законопроект готовится в Госдуме ко второму чтению. Такой информацией поделился председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Госдума завершила прием поправок ко второму чтению законопроекта, который позволит индивидуальным предпринимателям из числа военных пенсионеров не платить страховые взносы на обязательное пенсионное страхование», — подчеркнул Ярослав Нилов в разговоре с «Коммерсант». Он пояснил, что законопроект предположительно будет принят в мае этого года. Под страховыми взносами понимаются платежи на обязательное пенсионное страхование, которые взимается с физических и юридических лиц. Единый тариф составляет 30%. Ранее в Совете Федерации предложили участникам спецоперации дать статус социально уязвимой категории, что позволит им получать соответствующие льготы. Госдума также приняла законопроект о страховании пенсионных накоплений на 2,8 миллионов рублей, сообщает РАПСИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...