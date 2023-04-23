23 апреля 2023
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Экс-главу курганской налоговой задержали из-за врача, помогавшего зекам. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Задержания в Кургане провели после следствия по делу врача и зеков Фото:

Бывшим руководителем УФНС по Курганской области Юрием Касьяненко силовики заинтересовались в ходе следствия по делу врача, незаконно помогавшего зекам. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к органам правопорядка.

«Расследуя дело о подделке анализов для осужденных, сотрудники обнаружили причастность врача к освобождению из колонии Касьяненко», — сообщили источники.

Подозреваемого в помощи зекам уролога проверяли на участие в других подобных эпизодах. Так была обнаружена связь с бывшим руководителем УФНС.

По версии следствия, адвокат передал медработнику деньги в размере 300 тысяч рублей для фальсификации анализов. Врач выдал заключение о смертельно опасной болезни осужденного экс-главы налоговой, по которому ему заменили реальный срок условным.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские силовики подозревают в коррупционной схеме со взяткой экс-главу УФНС, адвоката и врача. Сообщалось, что двоих фигурантов дела задержали, адвоката поместили под стражу по решению суда.

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Бывшим руководителем УФНС по Курганской области Юрием Касьяненко силовики заинтересовались в ходе следствия по делу врача, незаконно помогавшего зекам. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к органам правопорядка. «Расследуя дело о подделке анализов для осужденных, сотрудники обнаружили причастность врача к освобождению из колонии Касьяненко», — сообщили источники. Подозреваемого в помощи зекам уролога проверяли на участие в других подобных эпизодах. Так была обнаружена связь с бывшим руководителем УФНС. По версии следствия, адвокат передал медработнику деньги в размере 300 тысяч рублей для фальсификации анализов. Врач выдал заключение о смертельно опасной болезни осужденного экс-главы налоговой, по которому ему заменили реальный срок условным. Ранее URA.RU сообщало, что курганские силовики подозревают в коррупционной схеме со взяткой экс-главу УФНС, адвоката и врача. Сообщалось, что двоих фигурантов дела задержали, адвоката поместили под стражу по решению суда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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