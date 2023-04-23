Бывшим руководителем УФНС по Курганской области Юрием Касьяненко силовики заинтересовались в ходе следствия по делу врача, незаконно помогавшего зекам. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к органам правопорядка.
«Расследуя дело о подделке анализов для осужденных, сотрудники обнаружили причастность врача к освобождению из колонии Касьяненко», — сообщили источники.
Подозреваемого в помощи зекам уролога проверяли на участие в других подобных эпизодах. Так была обнаружена связь с бывшим руководителем УФНС.
По версии следствия, адвокат передал медработнику деньги в размере 300 тысяч рублей для фальсификации анализов. Врач выдал заключение о смертельно опасной болезни осужденного экс-главы налоговой, по которому ему заменили реальный срок условным.
Ранее URA.RU сообщало, что курганские силовики подозревают в коррупционной схеме со взяткой экс-главу УФНС, адвоката и врача. Сообщалось, что двоих фигурантов дела задержали, адвоката поместили под стражу по решению суда.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.