Экс-главу курганской налоговой задержали из-за врача, помогавшего зекам. Инсайд

24 апреля 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Задержания в Кургане провели после следствия по делу врача и зеков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывшим руководителем УФНС по Курганской области Юрием Касьяненко силовики заинтересовались в ходе следствия по делу врача, незаконно помогавшего зекам. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к органам правопорядка. «Расследуя дело о подделке анализов для осужденных, сотрудники обнаружили причастность врача к освобождению из колонии Касьяненко», — сообщили источники. Подозреваемого в помощи зекам уролога проверяли на участие в других подобных эпизодах. Так была обнаружена связь с бывшим руководителем УФНС. По версии следствия, адвокат передал медработнику деньги в размере 300 тысяч рублей для фальсификации анализов. Врач выдал заключение о смертельно опасной болезни осужденного экс-главы налоговой, по которому ему заменили реальный срок условным. Ранее URA.RU сообщало, что курганские силовики подозревают в коррупционной схеме со взяткой экс-главу УФНС, адвоката и врача. Сообщалось, что двоих фигурантов дела задержали, адвоката поместили под стражу по решению суда.

Бывшим руководителем УФНС по Курганской области Юрием Касьяненко силовики заинтересовались в ходе следствия по делу врача, незаконно помогавшего зекам. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к органам правопорядка. «Расследуя дело о подделке анализов для осужденных, сотрудники обнаружили причастность врача к освобождению из колонии Касьяненко», — сообщили источники. Подозреваемого в помощи зекам уролога проверяли на участие в других подобных эпизодах. Так была обнаружена связь с бывшим руководителем УФНС. По версии следствия, адвокат передал медработнику деньги в размере 300 тысяч рублей для фальсификации анализов. Врач выдал заключение о смертельно опасной болезни осужденного экс-главы налоговой, по которому ему заменили реальный срок условным. Ранее URA.RU сообщало, что курганские силовики подозревают в коррупционной схеме со взяткой экс-главу УФНС, адвоката и врача. Сообщалось, что двоих фигурантов дела задержали, адвоката поместили под стражу по решению суда.