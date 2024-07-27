Из Челябинска запустили автобусный маршрут до курганского райцентра Целинное. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открылся автобусный маршрут из Челябинска в Целинное
Открылся автобусный маршрут из Челябинска в Целинное Фото:

Из Челябинска в райцентр Целинное (Курганская область) открылся новый автобусный маршрут. Об этом говорится в расписании рейсов.

«Открылся новый маршрут Челябинск-Целинное. Автобусы ходят с 25 июля», — указано в расписании, опубликованном в паблике мэрии округа в соцсети «ВКонтакте».

Ранее несколько рейсов по автобусным маршрутам регулярных перевозок из Кургана в пригородные населенные пункты были сокращены. Изменения связаны с оптимизацией расписания.

График движения автобусов на маршруте Челябинск-Целинное
График движения автобусов на маршруте Челябинск-Целинное
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из Челябинска в райцентр Целинное (Курганская область) открылся новый автобусный маршрут. Об этом говорится в расписании рейсов. «Открылся новый маршрут Челябинск-Целинное. Автобусы ходят с 25 июля», — указано в расписании, опубликованном в паблике мэрии округа в соцсети «ВКонтакте». Ранее несколько рейсов по автобусным маршрутам регулярных перевозок из Кургана в пригородные населенные пункты были сокращены. Изменения связаны с оптимизацией расписания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...