Открылся автобусный маршрут из Челябинска в Целинное
Из Челябинска в райцентр Целинное (Курганская область) открылся новый автобусный маршрут. Об этом говорится в расписании рейсов.
«Открылся новый маршрут Челябинск-Целинное. Автобусы ходят с 25 июля», — указано в расписании, опубликованном в паблике мэрии округа в соцсети «ВКонтакте».
Ранее несколько рейсов по автобусным маршрутам регулярных перевозок из Кургана в пригородные населенные пункты были сокращены. Изменения связаны с оптимизацией расписания.
График движения автобусов на маршруте Челябинск-Целинное
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.