Тобольские казаки рвут отношения с иностранными коллегами

21 апреля 2023 в 18:46 Размер текста - 17 +

Из муниципальной программы мероприятий исключили поездки тобольских казаков за рубеж Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Тобольска исключили из плана мероприятий по сохранению казачьего наследия пункт, согласно которому тобольские казаки должны были сотрудничать с аналогичными организациями за рубежом. Соответствующий документ размещен на сервисе по официальному опубликованию муниципальных нормативно-правовых актов. «План мероприятий по реализации в Тобольске Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества. Признать утратившим силу пункт „Поддержка международного сотрудничества, развитие контактов с казаками соотечественниками, проживающими за рубежом“», — говорится в распоряжении администрации Тобольска. Отмененный пункт подразумевал расширение контактов тобольских казаков с аналогичными организациями, работающими за рубежом. Он включал в себя визиты и проведение совместных мероприятий. URA.RU направило мэрии Тобольска запрос с вопросом о том, по какой причине в программу были внесены данные изменения. Ответ ожидается.

Власти Тобольска исключили из плана мероприятий по сохранению казачьего наследия пункт, согласно которому тобольские казаки должны были сотрудничать с аналогичными организациями за рубежом. Соответствующий документ размещен на сервисе по официальному опубликованию муниципальных нормативно-правовых актов. «План мероприятий по реализации в Тобольске Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества. Признать утратившим силу пункт „Поддержка международного сотрудничества, развитие контактов с казаками соотечественниками, проживающими за рубежом“», — говорится в распоряжении администрации Тобольска. Отмененный пункт подразумевал расширение контактов тобольских казаков с аналогичными организациями, работающими за рубежом. Он включал в себя визиты и проведение совместных мероприятий. URA.RU направило мэрии Тобольска запрос с вопросом о том, по какой причине в программу были внесены данные изменения. Ответ ожидается.