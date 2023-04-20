20 апреля 2023

Тобольские казаки рвут отношения с иностранными коллегами

© Служба новостей «URA.RU»
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Панихида по казакам. Курган, казаки, атаман, папаха, казачье подворье
Из муниципальной программы мероприятий исключили поездки тобольских казаков за рубеж Фото:

Власти Тобольска исключили из плана мероприятий по сохранению казачьего наследия пункт, согласно которому тобольские казаки должны были сотрудничать с аналогичными организациями за рубежом. Соответствующий документ размещен на сервисе по официальному опубликованию муниципальных нормативно-правовых актов.

«План мероприятий по реализации в Тобольске Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества. Признать утратившим силу пункт „Поддержка международного сотрудничества, развитие контактов с казаками соотечественниками, проживающими за рубежом“», — говорится в распоряжении администрации Тобольска.

Отмененный пункт подразумевал расширение контактов тобольских казаков с аналогичными организациями, работающими за рубежом. Он включал в себя визиты и проведение совместных мероприятий.

URA.RU направило мэрии Тобольска запрос с вопросом о том, по какой причине в программу были внесены данные изменения. Ответ ожидается.

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Власти Тобольска исключили из плана мероприятий по сохранению казачьего наследия пункт, согласно которому тобольские казаки должны были сотрудничать с аналогичными организациями за рубежом. Соответствующий документ размещен на сервисе по официальному опубликованию муниципальных нормативно-правовых актов. «План мероприятий по реализации в Тобольске Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества. Признать утратившим силу пункт „Поддержка международного сотрудничества, развитие контактов с казаками соотечественниками, проживающими за рубежом“», — говорится в распоряжении администрации Тобольска. Отмененный пункт подразумевал расширение контактов тобольских казаков с аналогичными организациями, работающими за рубежом. Он включал в себя визиты и проведение совместных мероприятий. URA.RU направило мэрии Тобольска запрос с вопросом о том, по какой причине в программу были внесены данные изменения. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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