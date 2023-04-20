Тобольские казаки рвут отношения с иностранными коллегами

Власти Тобольска исключили из плана мероприятий по сохранению казачьего наследия пункт, согласно которому тобольские казаки должны были сотрудничать с аналогичными организациями за рубежом. Соответствующий документ размещен на сервисе по официальному опубликованию муниципальных нормативно-правовых актов.
«План мероприятий по реализации в Тобольске Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества. Признать утратившим силу пункт „Поддержка международного сотрудничества, развитие контактов с казаками соотечественниками, проживающими за рубежом“», — говорится в распоряжении администрации Тобольска.
Отмененный пункт подразумевал расширение контактов тобольских казаков с аналогичными организациями, работающими за рубежом. Он включал в себя визиты и проведение совместных мероприятий.
URA.RU направило мэрии Тобольска запрос с вопросом о том, по какой причине в программу были внесены данные изменения. Ответ ожидается.
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