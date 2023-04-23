В Тюменской области пропал человек

24 апреля 2023 в 00:56 Размер текста - 17 +

Последний раз пропавшего видели 21 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тобольске ищут 33-х летнего мужчину, пропавшего 21 апреля. Информацию о поиске разместили в группе «Поиск Пропавших Людей г. Тобольска «Феникс» в соцсети «Вконтакте». «Пропал человек! Нурмухаметов Денис Хамидович 1989 г. р. С 21.04.2023 его местонахождение не известно», — указано в ориентировке. Мужчина был одет в футболку и шорты. Пропавшему на вид около 33 лет. Рост 174 сантиметра. Отмечается, что мужчина нормального телосложения, с короткими светло-русыми волосами и голубыми глазами. Всех, кто видел или знает о местонахождении пропавшего, просят звонить на номер 112 или связаться с координатором поисков по телефону: +7 (999) 540 11-64.

В Тобольске ищут 33-х летнего мужчину, пропавшего 21 апреля. Информацию о поиске разместили в группе «Поиск Пропавших Людей г. Тобольска «Феникс» в соцсети «Вконтакте». «Пропал человек! Нурмухаметов Денис Хамидович 1989 г. р. С 21.04.2023 его местонахождение не известно», — указано в ориентировке. Мужчина был одет в футболку и шорты. Пропавшему на вид около 33 лет. Рост 174 сантиметра. Отмечается, что мужчина нормального телосложения, с короткими светло-русыми волосами и голубыми глазами. Всех, кто видел или знает о местонахождении пропавшего, просят звонить на номер 112 или связаться с координатором поисков по телефону: +7 (999) 540 11-64.