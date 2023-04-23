23 апреля 2023
22 апреля 2023
21 апреля 2023

В Тюменской области пропал человек

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Судебное заседание по уголовному делу коммерческого директор ООО «Мультипласт» Михаила Третьякова. Курган, коридор, холл, человек, одиночество, мужчина, неизвестный, кулуар
Последний раз пропавшего видели 21 апреля Фото:

В Тобольске ищут 33-х летнего мужчину, пропавшего 21 апреля. Информацию о поиске разместили в группе «Поиск Пропавших Людей г. Тобольска «Феникс» в соцсети «Вконтакте».

«Пропал человек! Нурмухаметов Денис Хамидович 1989 г. р. С 21.04.2023 его местонахождение не известно», — указано в ориентировке.

Мужчина был одет в футболку и шорты. Пропавшему на вид около 33 лет. Рост 174 сантиметра. Отмечается, что мужчина нормального телосложения, с короткими светло-русыми волосами и голубыми глазами. Всех, кто видел или знает о местонахождении пропавшего, просят звонить на номер 112 или связаться с координатором поисков по телефону: +7 (999) 540 11-64.

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В Тобольске ищут 33-х летнего мужчину, пропавшего 21 апреля. Информацию о поиске разместили в группе «Поиск Пропавших Людей г. Тобольска «Феникс» в соцсети «Вконтакте». «Пропал человек! Нурмухаметов Денис Хамидович 1989 г. р. С 21.04.2023 его местонахождение не известно», — указано в ориентировке. Мужчина был одет в футболку и шорты. Пропавшему на вид около 33 лет. Рост 174 сантиметра. Отмечается, что мужчина нормального телосложения, с короткими светло-русыми волосами и голубыми глазами. Всех, кто видел или знает о местонахождении пропавшего, просят звонить на номер 112 или связаться с координатором поисков по телефону: +7 (999) 540 11-64.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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