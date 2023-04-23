23 апреля 2023
22 апреля 2023

Прокурор Тюменской области взял на контроль аварию с бензовозом

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция в Тюменской областной прокуратуре. Тюмень, московских владислав
Владислав Московских поручил провести проверку Фото:

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил изучить детали ДТП, в котором столкнулись бензовоз и рейсовый автобус. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства.

«По поручению прокурора области Владислава Московских прокуратурой Ярковского района организована проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Ранее URA.RU сообщало, что на трассе из Тюмени в Тобольск произошло ДТП с бензовозом и автобусом. В результате столкновения пострадало 9 пассажиров.

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Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил изучить детали ДТП, в котором столкнулись бензовоз и рейсовый автобус. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства. «По поручению прокурора области Владислава Московских прокуратурой Ярковского района организована проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе из Тюмени в Тобольск произошло ДТП с бензовозом и автобусом. В результате столкновения пострадало 9 пассажиров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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