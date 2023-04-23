Прокурор Тюменской области взял на контроль аварию с бензовозом

24 апреля 2023 в 23:58 Размер текста - 17 +

Владислав Московских поручил провести проверку Фото: Денис Моргунов © URA.RU Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил изучить детали ДТП, в котором столкнулись бензовоз и рейсовый автобус. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства. «По поручению прокурора области Владислава Московских прокуратурой Ярковского района организована проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе из Тюмени в Тобольск произошло ДТП с бензовозом и автобусом. В результате столкновения пострадало 9 пассажиров.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил изучить детали ДТП, в котором столкнулись бензовоз и рейсовый автобус. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства. «По поручению прокурора области Владислава Московских прокуратурой Ярковского района организована проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе из Тюмени в Тобольск произошло ДТП с бензовозом и автобусом. В результате столкновения пострадало 9 пассажиров.