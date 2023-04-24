24 апреля 2023
23 апреля 2023

В Тюменской области у матери с алкоголизмом забрали четверых детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Чебаки. Макушинский район. Курган, ребенок, рисование, дом творчества
Дети заявили, что хотят продолжить жить с мамой Фото:

В Казанском районном суде (Тюменская область) лишили родительских прав женщину, которая не смогла обеспечить своих четверых детей. Алена О. страдала алкоголизмом и даже после попыток исправиться не доказала специалистам своей надежности, о чем рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Казанский районный суд лишил Алену О. родительских прав в отношении четверых несовершеннолетних детей и взыскал с нее алименты на их содержание <…> Из материалов дела следует, что семья Алены О. является малообеспеченной, неполной, многодетной. Мать не работает и не заинтересована в поиске работы, часто распивает спиртные напитки в своей квартире, в том числе, в присутствии своих детей, в компаниях с посторонними для семьи женщинами и мужчинами», — указано в сообщении пресс-службы. Также у женщины есть синдром зависимости от алкоголя и психическое расстройство из-за злоупотребления спиртным.

В суде Алена О. попросила дать ей шанс исправиться и продолжить жить семьей. Дети заявили, что хотят жить с мамой, но только если она бросит алкоголь.

Женщина прошла комплексную систематическую социально-реабилитационную работу, однако в итоге ее лишили родительских прав, так как специалисты из ведомств системы профилактики не увидели изменений. По их словам, ситуация только ухудшается, а мать продолжает употреблять спиртные напитки.

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В Казанском районном суде (Тюменская область) лишили родительских прав женщину, которая не смогла обеспечить своих четверых детей. Алена О. страдала алкоголизмом и даже после попыток исправиться не доказала специалистам своей надежности, о чем рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Казанский районный суд лишил Алену О. родительских прав в отношении четверых несовершеннолетних детей и взыскал с нее алименты на их содержание <…> Из материалов дела следует, что семья Алены О. является малообеспеченной, неполной, многодетной. Мать не работает и не заинтересована в поиске работы, часто распивает спиртные напитки в своей квартире, в том числе, в присутствии своих детей, в компаниях с посторонними для семьи женщинами и мужчинами», — указано в сообщении пресс-службы. Также у женщины есть синдром зависимости от алкоголя и психическое расстройство из-за злоупотребления спиртным. В суде Алена О. попросила дать ей шанс исправиться и продолжить жить семьей. Дети заявили, что хотят жить с мамой, но только если она бросит алкоголь. Женщина прошла комплексную систематическую социально-реабилитационную работу, однако в итоге ее лишили родительских прав, так как специалисты из ведомств системы профилактики не увидели изменений. По их словам, ситуация только ухудшается, а мать продолжает употреблять спиртные напитки.
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