24 апреля 2023
23 апреля 2023

Тобольская больница, в которой избили инвалида, выплатит компенсацию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Суд. Тюмень, фссп, судебный пристав, судебное заседание, суд, пристав
Суд обязал психбольницу выплатить 250 тысяч рублей избитому пациенту Фото:

Тобольская психиатрическая больница выплатит компенсацию инвалиду, которого избил санитар. Об этом сообщила Тобольская межрайонная прокуратура.

«По итогам проверки, действуя в интересах инвалида, Тобольский межрайонный прокурор обратился в суд с требованием о взыскании с работодателя санитара компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и взыскал с медицинского учреждения 250 тысяч рублей», — сообщила межрайонная прокуратура.

Ведомство также раскрыло подробные последствия избиения: «В результате полученных множественных травм (переломы ребер, закрытая травма живота, разрыв селезенки, ссадины и ушибы) здоровью недееспособного пациента был причинен тяжкий вред. Он находился в коме в течение 7 дней, затем в связи с полученными повреждениями проходил стационарное лечение в течение месяца».

В феврале 2022 года санитара, избившего инвалида, отправили в колонию на 4 года. В избиении участвовал 17-летний пациент диспансера.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тобольская психиатрическая больница выплатит компенсацию инвалиду, которого избил санитар. Об этом сообщила Тобольская межрайонная прокуратура. «По итогам проверки, действуя в интересах инвалида, Тобольский межрайонный прокурор обратился в суд с требованием о взыскании с работодателя санитара компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и взыскал с медицинского учреждения 250 тысяч рублей», — сообщила межрайонная прокуратура. Ведомство также раскрыло подробные последствия избиения: «В результате полученных множественных травм (переломы ребер, закрытая травма живота, разрыв селезенки, ссадины и ушибы) здоровью недееспособного пациента был причинен тяжкий вред. Он находился в коме в течение 7 дней, затем в связи с полученными повреждениями проходил стационарное лечение в течение месяца». В феврале 2022 года санитара, избившего инвалида, отправили в колонию на 4 года. В избиении участвовал 17-летний пациент диспансера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...