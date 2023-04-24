Тобольская больница, в которой избили инвалида, выплатит компенсацию

Тобольская психиатрическая больница выплатит компенсацию инвалиду, которого избил санитар. Об этом сообщила Тобольская межрайонная прокуратура.
«По итогам проверки, действуя в интересах инвалида, Тобольский межрайонный прокурор обратился в суд с требованием о взыскании с работодателя санитара компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и взыскал с медицинского учреждения 250 тысяч рублей», — сообщила межрайонная прокуратура.
Ведомство также раскрыло подробные последствия избиения: «В результате полученных множественных травм (переломы ребер, закрытая травма живота, разрыв селезенки, ссадины и ушибы) здоровью недееспособного пациента был причинен тяжкий вред. Он находился в коме в течение 7 дней, затем в связи с полученными повреждениями проходил стационарное лечение в течение месяца».
В феврале 2022 года санитара, избившего инвалида, отправили в колонию на 4 года. В избиении участвовал 17-летний пациент диспансера.
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