25 апреля 2023

Тюменца отправили в СИЗО по подозрению в убийстве отца

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Сын три раза ударил отца ножом Фото:

Жителя Голышмановского района (Тюменская область) отправили в СИЗО по подозрению в убийстве отца. Об этом URA.RU сообщили в регионально управлении СКР. Трагедия произошла 6 марта в селе Малышенка.

«По данным следствия, между 31-летним обвиняемым и его 61-летним отцом произошел конфликт во время распития спиртных напитков. Обвиняемый нанес своему отцу несколько ударов руками, а затем, схватив нож, нанес им не менее трех ударов в грудь», — рассказали в ведомстве подробности преступления.

От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Следователи передали дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

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Жителя Голышмановского района (Тюменская область) отправили в СИЗО по подозрению в убийстве отца. Об этом URA.RU сообщили в регионально управлении СКР. Трагедия произошла 6 марта в селе Малышенка. «По данным следствия, между 31-летним обвиняемым и его 61-летним отцом произошел конфликт во время распития спиртных напитков. Обвиняемый нанес своему отцу несколько ударов руками, а затем, схватив нож, нанес им не менее трех ударов в грудь», — рассказали в ведомстве подробности преступления. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Следователи передали дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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