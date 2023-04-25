Тюменца отправили в СИЗО по подозрению в убийстве отца

Сын три раза ударил отца ножом
Жителя Голышмановского района (Тюменская область) отправили в СИЗО по подозрению в убийстве отца. Об этом URA.RU сообщили в регионально управлении СКР. Трагедия произошла 6 марта в селе Малышенка.
«По данным следствия, между 31-летним обвиняемым и его 61-летним отцом произошел конфликт во время распития спиртных напитков. Обвиняемый нанес своему отцу несколько ударов руками, а затем, схватив нож, нанес им не менее трех ударов в грудь», — рассказали в ведомстве подробности преступления.
От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Следователи передали дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
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