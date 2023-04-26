26 апреля 2023

В Тюмени судят гражданина Украины, который насиловал детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Музей заповедник истории политических репрессий "Пермь - 36". деревня Кучино, колючая проволока, зона, колония, тюрьма, уфсин, итк, гулаг, сторожевая вышка, иту
Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы Фото:

В Тюмени судят 60-летнего гражданина Украины, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.5. ст. 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух и более несовершеннолетних. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, уголовное дело рассматривается в закрытом режиме.

«Гражданин Украины 1963 года рождения проходит обвиняемым по делу о совершении насильственных действиях в отношении детей — п. „б“ ч.5 ст. 132 УК РФ. Дело рассматривается в закрытом режиме», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что мужчина родился в Москве. Однако на момент задержания имел гражданство Украины. Преступления, в которых он обвиняется, были совершены на территории Тюменской области.

В пресс-службу судебной системы Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

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В Тюмени судят 60-летнего гражданина Украины, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.5. ст. 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух и более несовершеннолетних. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, уголовное дело рассматривается в закрытом режиме. «Гражданин Украины 1963 года рождения проходит обвиняемым по делу о совершении насильственных действиях в отношении детей — п. „б“ ч.5 ст. 132 УК РФ. Дело рассматривается в закрытом режиме», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что мужчина родился в Москве. Однако на момент задержания имел гражданство Украины. Преступления, в которых он обвиняется, были совершены на территории Тюменской области. В пресс-службу судебной системы Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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