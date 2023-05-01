01 мая 2023
30 апреля 2023

В Курганской области водитель сбил насмерть пешехода и уехал с места ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пешеход погиб после аварии в Курганской области Фото:

Водитель из села Шатрово (Курганская область) насмерть сбил женщину в ночной аварии, после чего уехал с места происшествия. Об этом рассказали в УГИБДД региона.

«Водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем „ХОНДА-CRV“, допустил наезд на пешехода, женщину 1978 года рождения. <…> После совершения ДТП водитель с места происшествия скрылся», — сообщили в Госавтоинспекции. Происшествие случилось 1 мая в половине четвертого ночи. Женщина погибла.

Мужчина был задержан спустя некоторое время. Водитель отказался пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

дтп Курган
Водитель кроссовер насмерть сбил женщину 1 мая в курганском селе Шатрово

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Водитель из села Шатрово (Курганская область) насмерть сбил женщину в ночной аварии, после чего уехал с места происшествия. Об этом рассказали в УГИБДД региона. «Водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем „ХОНДА-CRV“, допустил наезд на пешехода, женщину 1978 года рождения. <…> После совершения ДТП водитель с места происшествия скрылся», — сообщили в Госавтоинспекции. Происшествие случилось 1 мая в половине четвертого ночи. Женщина погибла. Мужчина был задержан спустя некоторое время. Водитель отказался пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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