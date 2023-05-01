В Курганской области водитель сбил насмерть пешехода и уехал с места ДТП. Фото

02 мая 2023 в 12:55 Размер текста - 17 +

Пешеход погиб после аварии в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Водитель из села Шатрово (Курганская область) насмерть сбил женщину в ночной аварии, после чего уехал с места происшествия. Об этом рассказали в УГИБДД региона. «Водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем „ХОНДА-CRV“, допустил наезд на пешехода, женщину 1978 года рождения. <…> После совершения ДТП водитель с места происшествия скрылся», — сообщили в Госавтоинспекции. Происшествие случилось 1 мая в половине четвертого ночи. Женщина погибла. Мужчина был задержан спустя некоторое время. Водитель отказался пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Водитель кроссовер насмерть сбил женщину 1 мая в курганском селе Шатрово фото: УГИБДД УМВД РФ по Курганской области

Водитель из села Шатрово (Курганская область) насмерть сбил женщину в ночной аварии, после чего уехал с места происшествия. Об этом рассказали в УГИБДД региона. «Водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем „ХОНДА-CRV“, допустил наезд на пешехода, женщину 1978 года рождения. <…> После совершения ДТП водитель с места происшествия скрылся», — сообщили в Госавтоинспекции. Происшествие случилось 1 мая в половине четвертого ночи. Женщина погибла. Мужчина был задержан спустя некоторое время. Водитель отказался пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Обстоятельства ДТП устанавливаются.