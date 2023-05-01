Пешеход погиб после аварии в Курганской области
Водитель из села Шатрово (Курганская область) насмерть сбил женщину в ночной аварии, после чего уехал с места происшествия. Об этом рассказали в УГИБДД региона.
«Водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем „ХОНДА-CRV“, допустил наезд на пешехода, женщину 1978 года рождения. <…> После совершения ДТП водитель с места происшествия скрылся», — сообщили в Госавтоинспекции. Происшествие случилось 1 мая в половине четвертого ночи. Женщина погибла.
Мужчина был задержан спустя некоторое время. Водитель отказался пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Водитель кроссовер насмерть сбил женщину 1 мая в курганском селе Шатрово
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