Депутат ГД Ильтяков считает добрыми муравьев в России

Курганский депутат Александр Ильтяков с сыном нашел муравейник в лесу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков назвал добрыми муравьев в России. Об этом депутат сообщил в своем telegram-канале.

Во время прогулки по лесу с сыном политик нашел муравейник. «В России все добрые, даже муравьи», — ответил мальчику Ильтяков на высказывание о том, что в других странах бывают злые насекомые.

На другом видео, размещенном в telegram-канале этого депутата, Ильтяков собирал березовый сок. На фоне изображения бегущего березового сока он спел про родину, которая щедро его наградила своими дарами.

Ранее URA.RU писало, что Ильтяков будет сотрудничать с коллегами из Африки. На международной конференции он высказался о планах по выстраиванию сотрудничества с южным континентом.