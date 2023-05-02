Депутат ГД Ильтяков назвал муравьев в России добрыми. Видео

Депутат ГД Ильтяков считает добрыми муравьев в России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конференция ЕР. Курган, ильтяков александр
Курганский депутат Александр Ильтяков с сыном нашел муравейник в лесу Фото:

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков назвал добрыми муравьев в России. Об этом депутат сообщил в своем telegram-канале.

Во время прогулки по лесу с сыном политик нашел муравейник. «В России все добрые, даже муравьи», — ответил мальчику Ильтяков на высказывание о том, что в других странах бывают злые насекомые.

На другом видео, размещенном в telegram-канале этого депутата, Ильтяков собирал березовый сок. На фоне изображения бегущего березового сока он спел про родину, которая щедро его наградила своими дарами.

Ранее URA.RU писало, что Ильтяков будет сотрудничать с коллегами из Африки. На международной конференции он высказался о планах по выстраиванию сотрудничества с южным континентом.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков назвал добрыми муравьев в России. Об этом депутат сообщил в своем telegram-канале. Во время прогулки по лесу с сыном политик нашел муравейник. «В России все добрые, даже муравьи», — ответил мальчику Ильтяков на высказывание о том, что в других странах бывают злые насекомые. На другом видео, размещенном в telegram-канале этого депутата, Ильтяков собирал березовый сок. На фоне изображения бегущего березового сока он спел про родину, которая щедро его наградила своими дарами. Ранее URA.RU писало, что Ильтяков будет сотрудничать с коллегами из Африки. На международной конференции он высказался о планах по выстраиванию сотрудничества с южным континентом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...