Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков назвал добрыми муравьев в России. Об этом депутат сообщил в своем telegram-канале.
Во время прогулки по лесу с сыном политик нашел муравейник. «В России все добрые, даже муравьи», — ответил мальчику Ильтяков на высказывание о том, что в других странах бывают злые насекомые.
На другом видео, размещенном в telegram-канале этого депутата, Ильтяков собирал березовый сок. На фоне изображения бегущего березового сока он спел про родину, которая щедро его наградила своими дарами.
Ранее URA.RU писало, что Ильтяков будет сотрудничать с коллегами из Африки. На международной конференции он высказался о планах по выстраиванию сотрудничества с южным континентом.
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