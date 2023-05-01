Крупный лесной пожар замечен в Тюмени. Видео

02 мая 2023 в 22:39 Размер текста - 17 +

Пожар был замечен в районе объездной дороги на Лесобазе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени в районе Лесобазы ночью 2 мая горит сухая трава. Об этом сообщили свидетели произошедшего. «Огонь видно в районе объездной дороги на Лесобазе. Пожар довольно крупный», — пишут журналисты «Нашего города со слов очевидцев. О пострадавших и ущербе пока ничего не известно. Агентство направило запрос в пресс-службу управление МЧС. Ответ ожидается. С приходом весны увеличилось количество пожаров по всему Уралу. Глава МЧС Алесандр Куренков предупредил, что высокая угроза пожаров сохранится в Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской области и Пермском крае. Самые серьезные — в Курганской и Свердловской области.

В Тюмени в районе Лесобазы ночью 2 мая горит сухая трава. Об этом сообщили свидетели произошедшего. «Огонь видно в районе объездной дороги на Лесобазе. Пожар довольно крупный», — пишут журналисты «Нашего города со слов очевидцев. О пострадавших и ущербе пока ничего не известно. Агентство направило запрос в пресс-службу управление МЧС. Ответ ожидается. С приходом весны увеличилось количество пожаров по всему Уралу. Глава МЧС Алесандр Куренков предупредил, что высокая угроза пожаров сохранится в Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской области и Пермском крае. Самые серьезные — в Курганской и Свердловской области.