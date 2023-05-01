01 мая 2023

Крупный лесной пожар замечен в Тюмени. Видео

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Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, пожар, огонь, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу
Пожар был замечен в районе объездной дороги на Лесобазе Фото:

В Тюмени в районе Лесобазы ночью 2 мая горит сухая трава. Об этом сообщили свидетели произошедшего.

«Огонь видно в районе объездной дороги на Лесобазе. Пожар довольно крупный», — пишут журналисты «Нашего города со слов очевидцев. О пострадавших и ущербе пока ничего не известно.

Агентство направило запрос в пресс-службу управление МЧС. Ответ ожидается.

С приходом весны увеличилось количество пожаров по всему Уралу. Глава МЧС Алесандр Куренков предупредил, что высокая угроза пожаров сохранится в Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской области и Пермском крае. Самые серьезные — в Курганской и Свердловской области.

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В Тюмени в районе Лесобазы ночью 2 мая горит сухая трава. Об этом сообщили свидетели произошедшего. «Огонь видно в районе объездной дороги на Лесобазе. Пожар довольно крупный», — пишут журналисты «Нашего города со слов очевидцев. О пострадавших и ущербе пока ничего не известно. Агентство направило запрос в пресс-службу управление МЧС. Ответ ожидается. С приходом весны увеличилось количество пожаров по всему Уралу. Глава МЧС Алесандр Куренков предупредил, что высокая угроза пожаров сохранится в Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской области и Пермском крае. Самые серьезные — в Курганской и Свердловской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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