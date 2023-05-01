Пожар был замечен в районе объездной дороги на Лесобазе
В Тюмени в районе Лесобазы ночью 2 мая горит сухая трава. Об этом сообщили свидетели произошедшего.
«Огонь видно в районе объездной дороги на Лесобазе. Пожар довольно крупный», — пишут журналисты «Нашего города со слов очевидцев. О пострадавших и ущербе пока ничего не известно.
Агентство направило запрос в пресс-службу управление МЧС. Ответ ожидается.
С приходом весны увеличилось количество пожаров по всему Уралу. Глава МЧС Алесандр Куренков предупредил, что высокая угроза пожаров сохранится в Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской области и Пермском крае. Самые серьезные — в Курганской и Свердловской области.
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