Глава МЧС перечислил пожароопасные регионы

Глава МЧС Куренков: пожароопасный сезон затронет часть Урала, Дальний Восток, Алтай и другие регионы
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Пожар на шоссе Тюнина. Курган, пожар, лесной, тушение пожара
Ухудшение пожарной обстановки ожидается в ряде регионов РФ, заявил Алесандр Куренков Фото:
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В нескольких российских регионах предполагается ухудшение пожарной обстановки. Пожароопасный сезон затронет республику Якутия, Красноярск, Алтай, Урал и другие территории. Об этом заявил глава МЧС Алесандр Куренков.

«Ухудшение пожарной обстановки ожидается на Дальнем Востоке, Республике Саха (Якутия), Красноярске, Алтае, Оренбургской области, Калмыкии, Астраханской и Волгоградских областях», — подчеркнул Александр Куренков во время совещания с членами правительства РФ. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Кроме того он уточнил, что пожары затронут и часть территории Урала, в частности: Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую, Курганскую области и Пермский край.

В поселке Сосьва вспыхнул пожар 25 апреля. Огонь уничтожил более ста домов. По словам Куренкова, нарушения пожарной безопасности были выявлены в начале апреля.

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В нескольких российских регионах предполагается ухудшение пожарной обстановки. Пожароопасный сезон затронет республику Якутия, Красноярск, Алтай, Урал и другие территории. Об этом заявил глава МЧС Алесандр Куренков. «Ухудшение пожарной обстановки ожидается на Дальнем Востоке, Республике Саха (Якутия), Красноярске, Алтае, Оренбургской области, Калмыкии, Астраханской и Волгоградских областях», — подчеркнул Александр Куренков во время совещания с членами правительства РФ. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Кроме того он уточнил, что пожары затронут и часть территории Урала, в частности: Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую, Курганскую области и Пермский край. В поселке Сосьва вспыхнул пожар 25 апреля. Огонь уничтожил более ста домов. По словам Куренкова, нарушения пожарной безопасности были выявлены в начале апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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