Глава МЧС перечислил пожароопасные регионы

Глава МЧС Куренков: пожароопасный сезон затронет часть Урала, Дальний Восток, Алтай и другие регионы

02 мая 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Ухудшение пожарной обстановки ожидается в ряде регионов РФ, заявил Алесандр Куренков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В нескольких российских регионах предполагается ухудшение пожарной обстановки. Пожароопасный сезон затронет республику Якутия, Красноярск, Алтай, Урал и другие территории. Об этом заявил глава МЧС Алесандр Куренков. «Ухудшение пожарной обстановки ожидается на Дальнем Востоке, Республике Саха (Якутия), Красноярске, Алтае, Оренбургской области, Калмыкии, Астраханской и Волгоградских областях», — подчеркнул Александр Куренков во время совещания с членами правительства РФ. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Кроме того он уточнил, что пожары затронут и часть территории Урала, в частности: Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую, Курганскую области и Пермский край. В поселке Сосьва вспыхнул пожар 25 апреля. Огонь уничтожил более ста домов. По словам Куренкова, нарушения пожарной безопасности были выявлены в начале апреля.

В нескольких российских регионах предполагается ухудшение пожарной обстановки. Пожароопасный сезон затронет республику Якутия, Красноярск, Алтай, Урал и другие территории. Об этом заявил глава МЧС Алесандр Куренков. «Ухудшение пожарной обстановки ожидается на Дальнем Востоке, Республике Саха (Якутия), Красноярске, Алтае, Оренбургской области, Калмыкии, Астраханской и Волгоградских областях», — подчеркнул Александр Куренков во время совещания с членами правительства РФ. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Кроме того он уточнил, что пожары затронут и часть территории Урала, в частности: Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую, Курганскую области и Пермский край. В поселке Сосьва вспыхнул пожар 25 апреля. Огонь уничтожил более ста домов. По словам Куренкова, нарушения пожарной безопасности были выявлены в начале апреля.