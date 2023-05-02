Глава МЧС перечислил пожароопасные регионы

В нескольких российских регионах предполагается ухудшение пожарной обстановки. Пожароопасный сезон затронет республику Якутия, Красноярск, Алтай, Урал и другие территории. Об этом заявил глава МЧС Алесандр Куренков.
«Ухудшение пожарной обстановки ожидается на Дальнем Востоке, Республике Саха (Якутия), Красноярске, Алтае, Оренбургской области, Калмыкии, Астраханской и Волгоградских областях», — подчеркнул Александр Куренков во время совещания с членами правительства РФ. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Кроме того он уточнил, что пожары затронут и часть территории Урала, в частности: Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую, Курганскую области и Пермский край.
В поселке Сосьва вспыхнул пожар 25 апреля. Огонь уничтожил более ста домов. По словам Куренкова, нарушения пожарной безопасности были выявлены в начале апреля.
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