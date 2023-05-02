В реке под Тюменью утонул рыбак

В Нижнетавдинском районе утонул рыбак Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В реке Мияссы в Нижнетавдинском районе Тюменской области утонул рыбак. Он передвигался на самодельном судне. О происшествии сообщило МЧС по Тюменской области.

«Рыбак, вышел на самодельном маломерном судне проверить рыболовные сети, в какой-то момент лодка перевернулась — мужчина утонул. Как отмечают специалисты, причиной гибели послужило отсутствие на рыбаке спасательного жилета», — сказано в публикации ведомства.