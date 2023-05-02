02 мая 2023

В реке под Тюменью утонул рыбак

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревни, архив. Пермь, деревенская жизнь, рыбак в лодке, природа, заболотье, сибирские татары
В Нижнетавдинском районе утонул рыбак Фото:

В реке Мияссы в Нижнетавдинском районе Тюменской области утонул рыбак. Он передвигался на самодельном судне. О происшествии сообщило МЧС по Тюменской области.

«Рыбак, вышел на самодельном маломерном судне проверить рыболовные сети, в какой-то момент лодка перевернулась — мужчина утонул. Как отмечают специалисты, причиной гибели послужило отсутствие на рыбаке спасательного жилета», — сказано в публикации ведомства.

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В реке Мияссы в Нижнетавдинском районе Тюменской области утонул рыбак. Он передвигался на самодельном судне. О происшествии сообщило МЧС по Тюменской области. «Рыбак, вышел на самодельном маломерном судне проверить рыболовные сети, в какой-то момент лодка перевернулась — мужчина утонул. Как отмечают специалисты, причиной гибели послужило отсутствие на рыбаке спасательного жилета», — сказано в публикации ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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