В реке под Тюменью утонул рыбак

В Нижнетавдинском районе утонул рыбак
В реке Мияссы в Нижнетавдинском районе Тюменской области утонул рыбак. Он передвигался на самодельном судне. О происшествии сообщило МЧС по Тюменской области.
«Рыбак, вышел на самодельном маломерном судне проверить рыболовные сети, в какой-то момент лодка перевернулась — мужчина утонул. Как отмечают специалисты, причиной гибели послужило отсутствие на рыбаке спасательного жилета», — сказано в публикации ведомства.
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