Тюменские силовики откроют охоту на мотоциклистов

04 мая 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

В Тюменской области усилят контроль над поведением мотоциклистов на дорогах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники ГИБДД по Тюменской области значительно усилят контроль за соблюдением правил дорожного движения мотоциклистами. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Ранее агентство писало о том, что в регионе произошло несколько резонансных ДТП с участием водителей мотоциклов. «Контроль над водителями мотоциклов будет значительно усилен. В ближайшее время пройдут специализированные рейды. Главная цель — профилактика. Чтобы мотоциклисты не гоняли с огромной скоростью и не провоцировали аварийные ситуации», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности. В пресс-службе областной Госавтоинспекции агентству подтвердили, что контроль над водителями мотоциклов в Тюмени был усилен. «На дороги Тюмени вернулись сотрудники мотовзвода. Специализированное подразделение позволит усилить контроль над мотоциклистами и их поведением на дорогах. Кроме этого, с указанной категорией водителей будут работать и обычные наряды ДПС», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Сотрудники ГИБДД по Тюменской области значительно усилят контроль за соблюдением правил дорожного движения мотоциклистами. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Ранее агентство писало о том, что в регионе произошло несколько резонансных ДТП с участием водителей мотоциклов. «Контроль над водителями мотоциклов будет значительно усилен. В ближайшее время пройдут специализированные рейды. Главная цель — профилактика. Чтобы мотоциклисты не гоняли с огромной скоростью и не провоцировали аварийные ситуации», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности. В пресс-службе областной Госавтоинспекции агентству подтвердили, что контроль над водителями мотоциклов в Тюмени был усилен. «На дороги Тюмени вернулись сотрудники мотовзвода. Специализированное подразделение позволит усилить контроль над мотоциклистами и их поведением на дорогах. Кроме этого, с указанной категорией водителей будут работать и обычные наряды ДПС», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.