03 мая 2023
02 мая 2023

Тюменские силовики откроют охоту на мотоциклистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария с участием мотоциклистов. Курган, мотоциклист, дтп, мотоциклетный шлем, мотоцикл
В Тюменской области усилят контроль над поведением мотоциклистов на дорогах Фото:

Сотрудники ГИБДД по Тюменской области значительно усилят контроль за соблюдением правил дорожного движения мотоциклистами. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Ранее агентство писало о том, что в регионе произошло несколько резонансных ДТП с участием водителей мотоциклов.

«Контроль над водителями мотоциклов будет значительно усилен. В ближайшее время пройдут специализированные рейды. Главная цель — профилактика. Чтобы мотоциклисты не гоняли с огромной скоростью и не провоцировали аварийные ситуации», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности.

В пресс-службе областной Госавтоинспекции агентству подтвердили, что контроль над водителями мотоциклов в Тюмени был усилен. «На дороги Тюмени вернулись сотрудники мотовзвода. Специализированное подразделение позволит усилить контроль над мотоциклистами и их поведением на дорогах. Кроме этого, с указанной категорией водителей будут работать и обычные наряды ДПС», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

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Сотрудники ГИБДД по Тюменской области значительно усилят контроль за соблюдением правил дорожного движения мотоциклистами. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Ранее агентство писало о том, что в регионе произошло несколько резонансных ДТП с участием водителей мотоциклов. «Контроль над водителями мотоциклов будет значительно усилен. В ближайшее время пройдут специализированные рейды. Главная цель — профилактика. Чтобы мотоциклисты не гоняли с огромной скоростью и не провоцировали аварийные ситуации», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности. В пресс-службе областной Госавтоинспекции агентству подтвердили, что контроль над водителями мотоциклов в Тюмени был усилен. «На дороги Тюмени вернулись сотрудники мотовзвода. Специализированное подразделение позволит усилить контроль над мотоциклистами и их поведением на дорогах. Кроме этого, с указанной категорией водителей будут работать и обычные наряды ДПС», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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