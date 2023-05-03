03 мая 2023

Бессмертный полк в курганском округе пройдет в храме

© Служба новостей «URA.RU»
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Парад Победы. Курган, день победы, бессмертный полк
В этом году традиционного шествия «Бессмертного полка» в Курганской области не будет Фото:

Ежегодную акцию «Бессмертный полк» в Звериноголовском округе Курганской области проведут в храме. Об этом сообщила врио главы округа Марина Панкратова на своей странице социальной сети «ВКонтакте».

«В целях безопасности „Бессмертный полк“ пройдет в другом формате. На территории Храма Воздвижения Креста Господня будет организована акция „Стена памяти“, куда любой желающий сможет прикрепить портрет своего героя, с указанием фамилии, имя, отечества и годов жизни», — написано в посте.

Также в Кетовском округе жителям предложили альтернативу традиционному формату акции. Люди могут прикрепить на заднее боковое стекло автомобиля фотографию своего ветерана. В Щучанском округе помимо этого власти предлагают разместить историю героя семьи в интернете, прикрепить фотографию на одежду или сделать тематическую аватарку в соцсетях.

Ранее URA.RU писало, что традиционного шествия «Бессмертного полка» в России не будет. Организаторы призывают неравнодушных побывать на кладбище или принести цветы к мемориалам. Власти Шадринска отменили праздничный салют в честь 9 Мая. Программа мероприятий также была изменена.

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Ежегодную акцию «Бессмертный полк» в Звериноголовском округе Курганской области проведут в храме. Об этом сообщила врио главы округа Марина Панкратова на своей странице социальной сети «ВКонтакте». «В целях безопасности „Бессмертный полк“ пройдет в другом формате. На территории Храма Воздвижения Креста Господня будет организована акция „Стена памяти“, куда любой желающий сможет прикрепить портрет своего героя, с указанием фамилии, имя, отечества и годов жизни», — написано в посте. Также в Кетовском округе жителям предложили альтернативу традиционному формату акции. Люди могут прикрепить на заднее боковое стекло автомобиля фотографию своего ветерана. В Щучанском округе помимо этого власти предлагают разместить историю героя семьи в интернете, прикрепить фотографию на одежду или сделать тематическую аватарку в соцсетях. Ранее URA.RU писало, что традиционного шествия «Бессмертного полка» в России не будет. Организаторы призывают неравнодушных побывать на кладбище или принести цветы к мемориалам. Власти Шадринска отменили праздничный салют в честь 9 Мая. Программа мероприятий также была изменена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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