Бессмертный полк в курганском округе пройдет в храме

В этом году традиционного шествия «Бессмертного полка» в Курганской области не будет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ежегодную акцию «Бессмертный полк» в Звериноголовском округе Курганской области проведут в храме. Об этом сообщила врио главы округа Марина Панкратова на своей странице социальной сети «ВКонтакте».

«В целях безопасности „Бессмертный полк“ пройдет в другом формате. На территории Храма Воздвижения Креста Господня будет организована акция „Стена памяти“, куда любой желающий сможет прикрепить портрет своего героя, с указанием фамилии, имя, отечества и годов жизни», — написано в посте.

Также в Кетовском округе жителям предложили альтернативу традиционному формату акции. Люди могут прикрепить на заднее боковое стекло автомобиля фотографию своего ветерана. В Щучанском округе помимо этого власти предлагают разместить историю героя семьи в интернете, прикрепить фотографию на одежду или сделать тематическую аватарку в соцсетях.

Ранее URA.RU писало, что традиционного шествия «Бессмертного полка» в России не будет. Организаторы призывают неравнодушных побывать на кладбище или принести цветы к мемориалам. Власти Шадринска отменили праздничный салют в честь 9 Мая. Программа мероприятий также была изменена.