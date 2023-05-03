03 мая 2023

Под Тюменью перекрыли федеральную трассу из-за горящего грузовика

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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, автомобильная пробка, трасса челябинск курган
Трассу Тюмень — Омск пришлось перекрыть из-за загоревшегося грузовика Фото:

На федеральной автодороге Тюмень — Омск загорелся большегруз, из-за чего движение автомобилей пришлось полностью перекрыть. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции.

«Внимание! Введено ограничение движения на 353-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск в Абатском районе Тюменской области. Здесь загорелся большегруз», — указано в сообщении пресс-службы УГИБДД по Тюменской области.

Там добавили, что дорожное движение было временно закрыто в обоих направлениях. На месте работают сотрудники региональной Госавтоинспекции Тюменской области.

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На федеральной автодороге Тюмень — Омск загорелся большегруз, из-за чего движение автомобилей пришлось полностью перекрыть. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции. «Внимание! Введено ограничение движения на 353-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск в Абатском районе Тюменской области. Здесь загорелся большегруз», — указано в сообщении пресс-службы УГИБДД по Тюменской области. Там добавили, что дорожное движение было временно закрыто в обоих направлениях. На месте работают сотрудники региональной Госавтоинспекции Тюменской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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