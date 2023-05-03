Под Тюменью перекрыли федеральную трассу из-за горящего грузовика

04 мая 2023 в 10:58 Размер текста - 17 +

Трассу Тюмень — Омск пришлось перекрыть из-за загоревшегося грузовика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На федеральной автодороге Тюмень — Омск загорелся большегруз, из-за чего движение автомобилей пришлось полностью перекрыть. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции. «Внимание! Введено ограничение движения на 353-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск в Абатском районе Тюменской области. Здесь загорелся большегруз», — указано в сообщении пресс-службы УГИБДД по Тюменской области. Там добавили, что дорожное движение было временно закрыто в обоих направлениях. На месте работают сотрудники региональной Госавтоинспекции Тюменской области.

На федеральной автодороге Тюмень — Омск загорелся большегруз, из-за чего движение автомобилей пришлось полностью перекрыть. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции. «Внимание! Введено ограничение движения на 353-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск в Абатском районе Тюменской области. Здесь загорелся большегруз», — указано в сообщении пресс-службы УГИБДД по Тюменской области. Там добавили, что дорожное движение было временно закрыто в обоих направлениях. На месте работают сотрудники региональной Госавтоинспекции Тюменской области.