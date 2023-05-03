Председатель Тюменского областного суда Антропов стал беднее

Председатель областного суда Антропов потерял в доходах
Председатель Тюменского областного суда Вячеслав Антропов за год потерял в доходах. В 2022 году он заработал 4,9 млн рублей, что почти на 400 тысяч меньше, чем в 2021. Жена судьи увеличила свой доход на 200 тысяч, заработав 1,8 млн рублей. Декларации размещены на сайте Тюменского областного суда.
Вячеслав Антропов имеет в собственности квартиру в 152 квадратных метра, а также автомобиль Фольксваген Таурег. В 2020 году Антропов заработал почти 10 млн рублей, вдвое увеличив свой доход за 2019 год.
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