03 мая 2023

Председатель Тюменского областного суда Антропов стал беднее

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по строительству тюменской областной думы. Тюмень, антропов вячеслав
Председатель областного суда Антропов потерял в доходах Фото:

Председатель Тюменского областного суда Вячеслав Антропов за год потерял в доходах. В 2022 году он заработал 4,9 млн рублей, что почти на 400 тысяч меньше, чем в 2021. Жена судьи увеличила свой доход на 200 тысяч, заработав 1,8 млн рублей. Декларации размещены на сайте Тюменского областного суда.

Вячеслав Антропов имеет в собственности квартиру в 152 квадратных метра, а также автомобиль Фольксваген Таурег. В 2020 году Антропов заработал почти 10 млн рублей, вдвое увеличив свой доход за 2019 год.

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Председатель Тюменского областного суда Вячеслав Антропов за год потерял в доходах. В 2022 году он заработал 4,9 млн рублей, что почти на 400 тысяч меньше, чем в 2021. Жена судьи увеличила свой доход на 200 тысяч, заработав 1,8 млн рублей. Декларации размещены на сайте Тюменского областного суда. Вячеслав Антропов имеет в собственности квартиру в 152 квадратных метра, а также автомобиль Фольксваген Таурег. В 2020 году Антропов заработал почти 10 млн рублей, вдвое увеличив свой доход за 2019 год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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