Мэр Кургана почти в два раза уступает главе Челябинска по числу упоминаний в СМИ

Мэр Кургана заняла четвертое место в медиарейтинге среди глав УрФО

Глава Кургана заняла четвертое место среди глав УрФО по числу упоминаний в СМИ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэр Кургана Елена Ситникова заняла четвертое место в рейтинге упоминаний в СМИ среди первых лиц УрФО. Об этом сообщила URA.RU компания «Медиалогия». Согласно данным на апрель, медиаиндекс Ситниковой оказался почти в два раза ниже, чем у главы Челябинска Натальи Котовой, которая заняла третье место.

«Ситникова Елена Вячеславовна, глава города Курган, медиаиндекс 3 851. Котова Наталья Петровна, глава города Челябинск, медиаиндекс 6 542,1», — говорится в исследовании.

Возглавляет таблицу лидеров мэр Екатеринбурга Алексей Орлов с медиаиндексом превышающим 17 тысяч. На втором месте глава Тюмени Руслан Кухарук (10 741,3). Третье место в рейтинге упоминаний в СМИ занимает мэр Челябинска — Наталья Котова.

По критериям компании «Медиалогия» — медиаиндекс является показателем качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны. «Чем больше значение медиаиндекса, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в СМИ, тем позитивнее ее имидж, создаваемый СМИ», — указано в исследовании.

Ранее URA.RU писало, что по данным на апрель 2022 года разница медиаиндекса между Еленой Ситниковой и Русланом Кухаруком была всего лишь 170 единиц.