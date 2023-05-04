Курганец отправился на помощь сыну в ГИБДД и предъявил там поддельные права

Курганец явился в ГИБДД с поддельными правами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Макушинского округа (Курганская область) предъявил в ГИБДД поддельное водительское удостоверение, когда приехал к сотрудникам, чтобы забрать автомобиль сына. Об этом рассказали в районном суде.

«А. прибыл, чтобы забрать автомобиль сына, который был остановлен сотрудниками ГИБДД. По требованию должностного лица А. предъявил заведомо поддельное водительское удостоверение, подлинность которого вызвала сомнения у инспектора», — привели подробности в суде. В базе данных номера удостоверения не оказалось, было возбуждено уголовное дело.

Мужчина свою вину не признал. Экспертиза показала, что удостоверение было сделано не на предприятии Гознака.

Суд признал мужчину виновным по ст. ст. 327 ч.3 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов). В качестве наказания ему ограничили свободу на шесть месяцев. Приговор в силу не вступил.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Кургана предъявила поддельный аттестат, чтобы устроиться на работу в РЖД. Женщину признали виновной в совершении правонарушения и вынесли наказание в виде ограничения свободы