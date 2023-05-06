06 мая 2023
05 мая 2023

Курганцы массово скупают товары для дач и сада

© Служба новостей «URA.RU»
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Дачный кооператив "Тимирязева". Курган, лето, дача, теплица, цветы, дачный поселок, кооператив тимирязева, садоводческое товарищество
В Кургане подорожали товары для дачи и сада Фото:

В Курганской области значительно вырос спрос на товары для дачников и садоводов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики сервиса «Чек Индекс».

«Сравнение за апрель 2022 и 2023 годов по Курганской области: инвентарь для сада и огорода — средний чек 947 рублей, что на 7% ниже, чем год назад. Число покупок выросло на 12%. Семена — средний чек 104 рублей, на 20% выше, чем год назад. Число покупок выросло на 13%», — рассказали URA.RU эксперты сервиса.

Сообщается, что спрос также увеличился и на рассаду. Средний чек по Курганской области в данной категории составил 365 рублей. Число покупок выросло на 37% по сравнению с апрелем 2022 года. Между тем, спрос вырос т также на лопаты и метла. Число покупок в этих позициях увеличилось на 12% и 11% соответственно. Самым большим показателем роста спроса обладают тачки и тележки для сада и огорода. Средний чек составил 7 330 рублей, а число покупок выросло на 205%.

Эксперты сервиса «Чек Индекс» отмечают, что рост спроса связан с благоприятной погодой. Также фактором для возросшего интереса покупателей к товарам для сада и дач стали активность маркетологов и ориентация бизнесменов на сферы товаров для огородников.

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В Курганской области значительно вырос спрос на товары для дачников и садоводов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики сервиса «Чек Индекс». «Сравнение за апрель 2022 и 2023 годов по Курганской области: инвентарь для сада и огорода — средний чек 947 рублей, что на 7% ниже, чем год назад. Число покупок выросло на 12%. Семена — средний чек 104 рублей, на 20% выше, чем год назад. Число покупок выросло на 13%», — рассказали URA.RU эксперты сервиса. Сообщается, что спрос также увеличился и на рассаду. Средний чек по Курганской области в данной категории составил 365 рублей. Число покупок выросло на 37% по сравнению с апрелем 2022 года. Между тем, спрос вырос т также на лопаты и метла. Число покупок в этих позициях увеличилось на 12% и 11% соответственно. Самым большим показателем роста спроса обладают тачки и тележки для сада и огорода. Средний чек составил 7 330 рублей, а число покупок выросло на 205%. Эксперты сервиса «Чек Индекс» отмечают, что рост спроса связан с благоприятной погодой. Также фактором для возросшего интереса покупателей к товарам для сада и дач стали активность маркетологов и ориентация бизнесменов на сферы товаров для огородников.
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