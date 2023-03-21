Курганцы пытаются заработать на новых квартирах в Москве

22 марта 2023 в 09:44 Размер текста - 17 +

Обычно горожане покупают квартиры с целью перепродажи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Кургана обычно покупают новые квартиры в Москве, чтобы перепродать их подороже. Об этом URA.RU сообщила представитель группы компаний «Самолет» в Кургане Корина Пашкова. «Продаем квартиры [курганцам] в Санкт-Петербурге, Москве, и сейчас отдел продаж открылся в Тюмени. В общей сложности с мая у нас квартиры приобрели десять клиентов. В Тюмени и Санкт-Петербурге купили по одной квартире, остальные — в Москве. Эти новостройки полностью готовые: с ремонтом и мебелью. В Москве выбирают жилье с целью инвестирования», — рассказала Пашкова. Курганцы рассчитывают продать эту недвижимость подороже, так как сами покупают ее на ранней стадии строительства, когда цена не такая высокая. Также есть и те, кто покупают квартиры для сдачи в аренду. Меньшее число покупателей собираются там жить сами. Клиенты из Курганской области покупали в Москве квартиры стоимостью от 7 млн рублей (30 кв. м) до 18 млн рублей (от 70 кв. м). Ранее стало известно, что каждую десятую квартиру в Курганской области покупают жители других регионов. В первом полугодии 2022 года было жителями других регионов было куплено более 1000 квартир на местном вторичном рынке жилья. Представители рынка объясняли URA.RU, что новостройки обычно выбирают за более современный функционал, а квартиры на вторичном рынке — за дешевизну и возможность купить жилье в более короткие сроки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Кургана обычно покупают новые квартиры в Москве, чтобы перепродать их подороже. Об этом URA.RU сообщила представитель группы компаний «Самолет» в Кургане Корина Пашкова. «Продаем квартиры [курганцам] в Санкт-Петербурге, Москве, и сейчас отдел продаж открылся в Тюмени. В общей сложности с мая у нас квартиры приобрели десять клиентов. В Тюмени и Санкт-Петербурге купили по одной квартире, остальные — в Москве. Эти новостройки полностью готовые: с ремонтом и мебелью. В Москве выбирают жилье с целью инвестирования», — рассказала Пашкова. Курганцы рассчитывают продать эту недвижимость подороже, так как сами покупают ее на ранней стадии строительства, когда цена не такая высокая. Также есть и те, кто покупают квартиры для сдачи в аренду. Меньшее число покупателей собираются там жить сами. Клиенты из Курганской области покупали в Москве квартиры стоимостью от 7 млн рублей (30 кв. м) до 18 млн рублей (от 70 кв. м). Ранее стало известно, что каждую десятую квартиру в Курганской области покупают жители других регионов. В первом полугодии 2022 года было жителями других регионов было куплено более 1000 квартир на местном вторичном рынке жилья. Представители рынка объясняли URA.RU, что новостройки обычно выбирают за более современный функционал, а квартиры на вторичном рынке — за дешевизну и возможность купить жилье в более короткие сроки.