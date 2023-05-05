Тюменцы застряли в пробках на выезде из города. Скрин

06 мая 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

Майские выходные стали одним из поводов отдохнуть за городом Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени появились проблемы при попытке выехать из города в сторону дачных поселков и баз отдыха. Массовые пробки наблюдаются по всем основным направлениям, о чем стало известно из сервиса «2ГИС». «В Тюмени пятибалльные пробки. Самые большие заторы зафиксированы на выезде и города по Московскому, Салаирскому и Червишевскому тракту. Такие же проблемы на улице Федюнинского, Закалужской и Щербакова», — указано в сервисе электронных карт. Ранее URA.RU сообщало, что одним из самых популярных и дорогих дачных районов возле Тюмени стал Московский тракт. При этом в целом по областной столице и ее пригороду за последний год средняя стоимость одной сотки выросла на 17,8% или 165 тысяч рублей. Самые большие пробки на Московском, Червишевском и Салаирском трактах Фото: сервис «2ГИС»

В Тюмени появились проблемы при попытке выехать из города в сторону дачных поселков и баз отдыха. Массовые пробки наблюдаются по всем основным направлениям, о чем стало известно из сервиса «2ГИС». «В Тюмени пятибалльные пробки. Самые большие заторы зафиксированы на выезде и города по Московскому, Салаирскому и Червишевскому тракту. Такие же проблемы на улице Федюнинского, Закалужской и Щербакова», — указано в сервисе электронных карт. Ранее URA.RU сообщало, что одним из самых популярных и дорогих дачных районов возле Тюмени стал Московский тракт. При этом в целом по областной столице и ее пригороду за последний год средняя стоимость одной сотки выросла на 17,8% или 165 тысяч рублей.