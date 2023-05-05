05 мая 2023

Тюменцы застряли в пробках на выезде из города. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Майские выходные стали одним из поводов отдохнуть за городом Фото:

В Тюмени появились проблемы при попытке выехать из города в сторону дачных поселков и баз отдыха. Массовые пробки наблюдаются по всем основным направлениям, о чем стало известно из сервиса «2ГИС».

«В Тюмени пятибалльные пробки. Самые большие заторы зафиксированы на выезде и города по Московскому, Салаирскому и Червишевскому тракту. Такие же проблемы на улице Федюнинского, Закалужской и Щербакова», — указано в сервисе электронных карт.

Ранее URA.RU сообщало, что одним из самых популярных и дорогих дачных районов возле Тюмени стал Московский тракт. При этом в целом по областной столице и ее пригороду за последний год средняя стоимость одной сотки выросла на 17,8% или 165 тысяч рублей.

Самые большие пробки на Московском, Червишевском и Салаирском трактах
Самые большие пробки на Московском, Червишевском и Салаирском трактах
Фото:

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В Тюмени появились проблемы при попытке выехать из города в сторону дачных поселков и баз отдыха. Массовые пробки наблюдаются по всем основным направлениям, о чем стало известно из сервиса «2ГИС». «В Тюмени пятибалльные пробки. Самые большие заторы зафиксированы на выезде и города по Московскому, Салаирскому и Червишевскому тракту. Такие же проблемы на улице Федюнинского, Закалужской и Щербакова», — указано в сервисе электронных карт. Ранее URA.RU сообщало, что одним из самых популярных и дорогих дачных районов возле Тюмени стал Московский тракт. При этом в целом по областной столице и ее пригороду за последний год средняя стоимость одной сотки выросла на 17,8% или 165 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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