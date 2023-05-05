В Тюмени появились проблемы при попытке выехать из города в сторону дачных поселков и баз отдыха. Массовые пробки наблюдаются по всем основным направлениям, о чем стало известно из сервиса «2ГИС».
«В Тюмени пятибалльные пробки. Самые большие заторы зафиксированы на выезде и города по Московскому, Салаирскому и Червишевскому тракту. Такие же проблемы на улице Федюнинского, Закалужской и Щербакова», — указано в сервисе электронных карт.
Ранее URA.RU сообщало, что одним из самых популярных и дорогих дачных районов возле Тюмени стал Московский тракт. При этом в целом по областной столице и ее пригороду за последний год средняя стоимость одной сотки выросла на 17,8% или 165 тысяч рублей.
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