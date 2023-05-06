06 мая 2023

Мэр Тюмени объявил о закрытии мест отдыха во всех лесах города

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Тюменской городской думы. Тюмень, кухарук руслан
Руслан Кухарук принял меры из-за пожароопасной ситуации в регионе Фото:

В Гилевской роще и во всех городских лесах Тюмени временно закрыли места отдыха в связи с пожарной ситуацией в регионе. Об этом сообщает мэр Тюмени Руслан Кухарук в своем telegram-канале.

«Сегодня очень важно не допустить угрозы возгорания в лесах и примыкающих к ним садоводческих товариществах<…>. В целях безопасности во всех городских лесах и Гилевской роще территории, обустроенные как места отдыха, будут временно закрыты», — пишет Кухарук в своем telegram-канале.

Мэр отметил, что в регионе складывается опасная пожарная ситуация. По мнению политика, главная причина возгораний «неосторожное или беспечное отношение к огню людей».

Ранее URA.RU сообщало о пожарах в Тюменской области. В прошедшие несколько дней огнем была охвачена деревня Янтык, жители которой трое суток самостоятельно тушили пожар. В Успенке сгорело 13 домов. В селе Вагай Омутинского района огонь уничтожил четыре дома, а в поселке Новый Тап Юргинского района выгорела целая улица.

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В Гилевской роще и во всех городских лесах Тюмени временно закрыли места отдыха в связи с пожарной ситуацией в регионе. Об этом сообщает мэр Тюмени Руслан Кухарук в своем telegram-канале. «Сегодня очень важно не допустить угрозы возгорания в лесах и примыкающих к ним садоводческих товариществах<…>. В целях безопасности во всех городских лесах и Гилевской роще территории, обустроенные как места отдыха, будут временно закрыты», — пишет Кухарук в своем telegram-канале. Мэр отметил, что в регионе складывается опасная пожарная ситуация. По мнению политика, главная причина возгораний «неосторожное или беспечное отношение к огню людей». Ранее URA.RU сообщало о пожарах в Тюменской области. В прошедшие несколько дней огнем была охвачена деревня Янтык, жители которой трое суток самостоятельно тушили пожар. В Успенке сгорело 13 домов. В селе Вагай Омутинского района огонь уничтожил четыре дома, а в поселке Новый Тап Юргинского района выгорела целая улица.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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