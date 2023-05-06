Жителей курганского поселка эвакуируют из-за пожара

07 мая 2023 в 14:19 Размер текста - 17 +

Власти приняли решение об эвакуации жителей с потенциально опасной территории Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 В поселке Березовский (Белозерский район Курганской области) проводится эвакуация местных жителей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. «В поселке Березовский проводится превентивная эвакуация. Администрацией округа жителям предоставлены автобусы. До пунктов временного размещения также можно добраться на личном транспорте. Ближайший ПВР развернут на базе Боровской школы. В настоящее время здесь находятся 14 человек», — сообщили на правительственной странице в соцсети «ВКонтакте». Сейчас территорию населенного пункта от огня защищают пожарно-спасательные подразделения и авиация. Тушение осложняют сильные порывы ветра. Ранее сообщалось, что в регионе проводятся кратковременные отключения электричества. Это сделано, чтобы не допустить дальнейшего распространения пожаров в области.

В поселке Березовский (Белозерский район Курганской области) проводится эвакуация местных жителей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. «В поселке Березовский проводится превентивная эвакуация. Администрацией округа жителям предоставлены автобусы. До пунктов временного размещения также можно добраться на личном транспорте. Ближайший ПВР развернут на базе Боровской школы. В настоящее время здесь находятся 14 человек», — сообщили на правительственной странице в соцсети «ВКонтакте». Сейчас территорию населенного пункта от огня защищают пожарно-спасательные подразделения и авиация. Тушение осложняют сильные порывы ветра. Ранее сообщалось, что в регионе проводятся кратковременные отключения электричества. Это сделано, чтобы не допустить дальнейшего распространения пожаров в области.