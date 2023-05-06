06 мая 2023
05 мая 2023

Жителей курганского поселка эвакуируют из-за пожара

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, пожар, огонь, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу
Власти приняли решение об эвакуации жителей с потенциально опасной территории Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

В поселке Березовский (Белозерский район Курганской области) проводится эвакуация местных жителей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

«В поселке Березовский проводится превентивная эвакуация. Администрацией округа жителям предоставлены автобусы. До пунктов временного размещения также можно добраться на личном транспорте. Ближайший ПВР развернут на базе Боровской школы. В настоящее время здесь находятся 14 человек», — сообщили на правительственной странице в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас территорию населенного пункта от огня защищают пожарно-спасательные подразделения и авиация. Тушение осложняют сильные порывы ветра.

Ранее сообщалось, что в регионе проводятся кратковременные отключения электричества. Это сделано, чтобы не допустить дальнейшего распространения пожаров в области.

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В поселке Березовский (Белозерский район Курганской области) проводится эвакуация местных жителей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. «В поселке Березовский проводится превентивная эвакуация. Администрацией округа жителям предоставлены автобусы. До пунктов временного размещения также можно добраться на личном транспорте. Ближайший ПВР развернут на базе Боровской школы. В настоящее время здесь находятся 14 человек», — сообщили на правительственной странице в соцсети «ВКонтакте». Сейчас территорию населенного пункта от огня защищают пожарно-спасательные подразделения и авиация. Тушение осложняют сильные порывы ветра. Ранее сообщалось, что в регионе проводятся кратковременные отключения электричества. Это сделано, чтобы не допустить дальнейшего распространения пожаров в области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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