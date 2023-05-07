В Кургане перекрыли движение на еще одном городском шоссе

В Кургане из-за пожаров ограничили движение на шоссе Ботаническое
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар, Шоссе Тюнина. Курган
В Кургане перекрыли шоссе из-за пожаров Фото:
новость из сюжета
Весенние пожары в Курганской области 2023

Курганская Госавтоинспекция перекрыла движение на Ботаническом шоссе из-за ситуации с пожарами. Информация появилась в telegram-канале городского отдела ГИБДД.

«Дорожные полицейские информируют об ограничении движения транспортных средств на шоссе Ботаническое», — сообщили в полиции. Движение ограничено на отрезке от микрорайона Керамзитный до перекрестка с шоссе Тюнина.

В ГИБДД отметили, что наряды ДПС дежурят на данном участке трассы. Всем нуждающимся инспекторы окажут помощь. Ранее полицейские перекрывали шоссе Тюнина, затем там ввели реверсивное движение.

Также URA.RU сообщало, что в Курганской области перекрыли трассу на Екатеринбург из-за сильного пожара. В воскресенье, 7 мая, пожары вспыхнули в разных районах области.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганская Госавтоинспекция перекрыла движение на Ботаническом шоссе из-за ситуации с пожарами. Информация появилась в telegram-канале городского отдела ГИБДД. «Дорожные полицейские информируют об ограничении движения транспортных средств на шоссе Ботаническое», — сообщили в полиции. Движение ограничено на отрезке от микрорайона Керамзитный до перекрестка с шоссе Тюнина. В ГИБДД отметили, что наряды ДПС дежурят на данном участке трассы. Всем нуждающимся инспекторы окажут помощь. Ранее полицейские перекрывали шоссе Тюнина, затем там ввели реверсивное движение. Также URA.RU сообщало, что в Курганской области перекрыли трассу на Екатеринбург из-за сильного пожара. В воскресенье, 7 мая, пожары вспыхнули в разных районах области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...