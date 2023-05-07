В Кургане перекрыли движение на еще одном городском шоссе

В Кургане из-за пожаров ограничили движение на шоссе Ботаническое

В Кургане перекрыли шоссе из-за пожаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Курганская Госавтоинспекция перекрыла движение на Ботаническом шоссе из-за ситуации с пожарами. Информация появилась в telegram-канале городского отдела ГИБДД.

«Дорожные полицейские информируют об ограничении движения транспортных средств на шоссе Ботаническое», — сообщили в полиции. Движение ограничено на отрезке от микрорайона Керамзитный до перекрестка с шоссе Тюнина.

В ГИБДД отметили, что наряды ДПС дежурят на данном участке трассы. Всем нуждающимся инспекторы окажут помощь. Ранее полицейские перекрывали шоссе Тюнина, затем там ввели реверсивное движение.

Также URA.RU сообщало, что в Курганской области перекрыли трассу на Екатеринбург из-за сильного пожара. В воскресенье, 7 мая, пожары вспыхнули в разных районах области.