В Кургане перекрыли движение на еще одном городском шоссе

Курганская Госавтоинспекция перекрыла движение на Ботаническом шоссе из-за ситуации с пожарами. Информация появилась в telegram-канале городского отдела ГИБДД.
«Дорожные полицейские информируют об ограничении движения транспортных средств на шоссе Ботаническое», — сообщили в полиции. Движение ограничено на отрезке от микрорайона Керамзитный до перекрестка с шоссе Тюнина.
В ГИБДД отметили, что наряды ДПС дежурят на данном участке трассы. Всем нуждающимся инспекторы окажут помощь. Ранее полицейские перекрывали шоссе Тюнина, затем там ввели реверсивное движение.
Также URA.RU сообщало, что в Курганской области перекрыли трассу на Екатеринбург из-за сильного пожара. В воскресенье, 7 мая, пожары вспыхнули в разных районах области.
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