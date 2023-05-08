Под Курганом горит поле возле села Садовое

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на шоссе Тюнина. Курган, пожар, лесной, тушение пожара
Площадь пожара на поле составила 500 квадратных метров (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Весенние пожары в Курганской области 2023

В Кетовском округе (Курганская область) возле села Садовое горит поле. Пожарные ведут борьбу с огнем. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Курганской области.

«У села Садовое площадь пожара на поле составила 500 квадратных метров. Вызов был зафиксирован 8 мая в 13 часов 57 минут», — уточнили в ведомстве.

По данным пресс-службы, огонь на поле возле села Садовое тушит муниципальная пожарная охрана. По информации ведомства, опашку ведет трактор и спецтехника (СУ-71). Со слов подписчицы telegram-канала «Курганистан» недалеко находится предприятие «Кургансемена».

Ранее URA.RU писало, что в микрорайонах Кургана пожарные ведут борьбу с огнем. Тушение пожаров идет одновременно в разных частях города.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кетовском округе (Курганская область) возле села Садовое горит поле. Пожарные ведут борьбу с огнем. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Курганской области. «У села Садовое площадь пожара на поле составила 500 квадратных метров. Вызов был зафиксирован 8 мая в 13 часов 57 минут», — уточнили в ведомстве. По данным пресс-службы, огонь на поле возле села Садовое тушит муниципальная пожарная охрана. По информации ведомства, опашку ведет трактор и спецтехника (СУ-71). Со слов подписчицы telegram-канала «Курганистан» недалеко находится предприятие «Кургансемена». Ранее URA.RU писало, что в микрорайонах Кургана пожарные ведут борьбу с огнем. Тушение пожаров идет одновременно в разных частях города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...