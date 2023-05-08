Под Курганом горит поле возле села Садовое

В Кетовском округе (Курганская область) возле села Садовое горит поле. Пожарные ведут борьбу с огнем. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Курганской области.
«У села Садовое площадь пожара на поле составила 500 квадратных метров. Вызов был зафиксирован 8 мая в 13 часов 57 минут», — уточнили в ведомстве.
По данным пресс-службы, огонь на поле возле села Садовое тушит муниципальная пожарная охрана. По информации ведомства, опашку ведет трактор и спецтехника (СУ-71). Со слов подписчицы telegram-канала «Курганистан» недалеко находится предприятие «Кургансемена».
Ранее URA.RU писало, что в микрорайонах Кургана пожарные ведут борьбу с огнем. Тушение пожаров идет одновременно в разных частях города.
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